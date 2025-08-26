财经与科技
3分钟阅读
美国因与俄罗斯的关系对印度商品征收25%的额外关税
印度面临着美国最高进口关税的挑战, 这是由于其从俄罗斯进口石油而遭到反对; 随着卢比贬值,出口商正准备应对冲击, 而新德里正寻求开拓50个新市场以缓解打击。
美国因与俄罗斯的关系对印度商品征收25%的额外关税
2025年4月5日，印度古吉拉特邦西部坎德拉的迪恩达亚尔港附近，集装箱正通过火车运输。 / Reuters
2025年8月26日

印度出口商正准备应对可能的贸易中断，此前美国国土安全部发布通知，确认华盛顿将从周三起对所有印度原产商品加征25%的关税，加大对这个亚洲国家的贸易压力。

在美国总统唐纳德·特朗普于8月初宣布对印度增加购买俄罗斯石油的行为进行惩罚性关税后，印度出口商品现在将面临高达50%的美国关税——这是华盛顿施加的最高关税之一。

根据国土安全部的通知，新关税将适用于周三美国东部时间00:01（印度标准时间晚上9:31）后进入美国消费或从仓库提取用于消费的商品。

印度卢比在开盘交易中下跌0.17%，至每美元87.7275，尽管美元对其他多种货币有所走弱。

通知指出，例外情况包括具有适当认证的运输途中货物、人道主义援助以及在互惠贸易计划下涵盖的商品。

通知重申，此举是对印度间接支持俄罗斯对乌克兰军事行动的回应。

印度商务部尚未立即回应关于最新通知的置评请求。

推荐的

“政府对美国关税的立即缓解或延迟不抱希望，”一位商务部官员表示，该官员因未被授权对媒体发言而要求匿名。

这位官员补充说，受关税影响的出口商将获得财政援助，并被鼓励将市场多元化至包括中国、拉丁美洲和中东在内的其他地区。

“政府已经确定了近50个国家，计划增加印度商品的出口，特别是纺织品、食品加工品、皮革制品和海产品。”

印度总理纳伦德拉·莫迪承诺，即使付出高昂代价，也不会损害本国农民的利益。

莫迪还在谨慎采取措施缓和与中国的关系，他计划在本月底进行七年来的首次访华。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us