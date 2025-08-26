印度出口商正准备应对可能的贸易中断，此前美国国土安全部发布通知，确认华盛顿将从周三起对所有印度原产商品加征25%的关税，加大对这个亚洲国家的贸易压力。

在美国总统唐纳德·特朗普于8月初宣布对印度增加购买俄罗斯石油的行为进行惩罚性关税后，印度出口商品现在将面临高达50%的美国关税——这是华盛顿施加的最高关税之一。

根据国土安全部的通知，新关税将适用于周三美国东部时间00:01（印度标准时间晚上9:31）后进入美国消费或从仓库提取用于消费的商品。

印度卢比在开盘交易中下跌0.17%，至每美元87.7275，尽管美元对其他多种货币有所走弱。

通知指出，例外情况包括具有适当认证的运输途中货物、人道主义援助以及在互惠贸易计划下涵盖的商品。

通知重申，此举是对印度间接支持俄罗斯对乌克兰军事行动的回应。

印度商务部尚未立即回应关于最新通知的置评请求。