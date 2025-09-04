“我们的国家网络事件响应中心已向谷歌要求提供一份关于此次中断原因的技术报告。我们正在密切关注事态发展，”他补充道。

谷歌尚未就此次中断的原因发表任何评论。

追踪网站Outage Report写道：“从格林尼治标准时间07:10开始，报告数量激增，并持续了一个小时。在中断期间，我们收到来自土耳其、保加利亚、希腊、格鲁吉亚、克罗地亚、塞尔维亚、亚美尼亚、罗马尼亚、荷兰、德国以及其他38个国家的报告。”

一些用户还报告称，在此次中断期间，Spotify的访问也出现了问题。