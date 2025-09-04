国际
3分钟阅读
谷歌服务在全球范围内遭遇中断后恢复正常
数十个国家报告了YouTube、Gmail和地图出现长达一小时的中断，影响了数百万用户。
谷歌服务在全球范围内遭遇中断后恢复正常
谷歌尚未就中断原因发表评论。 / Reuters
2025年9月4日

周四，谷歌服务在一次区域性中断后恢复正常，此次中断影响了数百万用户，包括YouTube、Gmail和地图等平台均出现了服务中断的情况。

监测网站DownDetector表示，用户在当地时间上午10点（格林尼治标准时间07:00）左右开始大量报告服务中断，受影响的谷歌服务包括Chrome和Google翻译等。

此次中断持续了大约一个小时，直到格林尼治标准时间08:00左右才逐渐恢复正常。

土耳其交通和基础设施部副部长奥梅尔·法提赫·萨扬（Omer Fatih Sayan）证实了此次中断，并表示此次事件影响了土耳其及欧洲大部分地区。

“谷歌、安卓及相关服务在土耳其和欧洲范围内出现了中断，”萨扬说道。

推荐的

“我们的国家网络事件响应中心已向谷歌要求提供一份关于此次中断原因的技术报告。我们正在密切关注事态发展，”他补充道。

谷歌尚未就此次中断的原因发表任何评论。

追踪网站Outage Report写道：“从格林尼治标准时间07:10开始，报告数量激增，并持续了一个小时。在中断期间，我们收到来自土耳其、保加利亚、希腊、格鲁吉亚、克罗地亚、塞尔维亚、亚美尼亚、罗马尼亚、荷兰、德国以及其他38个国家的报告。”

一些用户还报告称，在此次中断期间，Spotify的访问也出现了问题。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us