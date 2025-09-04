2025年9月4日
周四，谷歌服务在一次区域性中断后恢复正常，此次中断影响了数百万用户，包括YouTube、Gmail和地图等平台均出现了服务中断的情况。
监测网站DownDetector表示，用户在当地时间上午10点（格林尼治标准时间07:00）左右开始大量报告服务中断，受影响的谷歌服务包括Chrome和Google翻译等。
此次中断持续了大约一个小时，直到格林尼治标准时间08:00左右才逐渐恢复正常。
土耳其交通和基础设施部副部长奥梅尔·法提赫·萨扬（Omer Fatih Sayan）证实了此次中断，并表示此次事件影响了土耳其及欧洲大部分地区。
“谷歌、安卓及相关服务在土耳其和欧洲范围内出现了中断，”萨扬说道。
“我们的国家网络事件响应中心已向谷歌要求提供一份关于此次中断原因的技术报告。我们正在密切关注事态发展，”他补充道。
谷歌尚未就此次中断的原因发表任何评论。
追踪网站Outage Report写道：“从格林尼治标准时间07:10开始，报告数量激增，并持续了一个小时。在中断期间，我们收到来自土耳其、保加利亚、希腊、格鲁吉亚、克罗地亚、塞尔维亚、亚美尼亚、罗马尼亚、荷兰、德国以及其他38个国家的报告。”
一些用户还报告称，在此次中断期间，Spotify的访问也出现了问题。