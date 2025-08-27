美国开始对所有印度原产商品征收惩罚性50%的关税，加大对印度的压力，原因是印度与俄罗斯在能源和国防领域的合作日益加深。美国总统表示，如果俄罗斯不与乌克兰达成和平协议，可能面临“经济战争”。

从周三开始，印度出口商品将被征收美国历史上最高的关税之一。这一措施是在8月早些时候特朗普总统宣布额外关税后实施的，他表示此举是对印度增加从俄罗斯采购石油和国防设备的回应。

根据美国国土安全部的通知，新关税适用于周三美国东部时间凌晨12:01（印度标准时间晚上9:31）后进入美国消费或从仓库提取用于消费的商品。

通知指出，例外情况包括持有适当认证的运输中货物、人道主义援助以及在互惠贸易计划下涵盖的商品。

通知重申，此举是对印度间接支持俄罗斯在乌克兰的军事行动的回应。一位不愿透露姓名的印度商务部官员表示，“政府对美国关税的立即缓解或延迟不抱任何希望。”

私营部门分析师的警告

印度总理纳伦德拉·莫迪承诺，即使付出高昂代价，也不会损害国家农民的利益。同时，他计划在本月底进行七年来首次访华，以改善与中国的关系。

出口商团体估计，这些关税可能影响印度对美870亿美元商品出口的近55%，而越南、孟加拉国和中国等竞争对手可能因此受益。

“美国客户已经停止了新订单。这些额外关税可能导致从9月起出口下降20%到30%。”工程出口促进委员会主席潘卡吉·查达表示。

查达补充说，政府承诺提供财政援助，包括增加银行贷款补贴和支持多元化，以应对可能的财务损失。然而，他指出，出口商认为向其他市场多元化或在国内市场销售的空间有限。

私营部门分析师警告称，永久性的 50% 关税可能会给印度经济和企业利润带来压力，即使拟议的地方减税措施可以部分缓解这一打击，也可能导致印度企业盈利出现亚洲最严重的下滑。

资本经济公司上周表示，如果美国全面实施关税，今年和明年印度经济增长将分别减少0.8个百分点。

资助俄罗斯战争？

特朗普及其助手指责印度资助俄罗斯在乌克兰的战争。新的关税可能将部分印度商品的税率提高到50%，可能会阻止近870亿美元的印度商品进入美国。

最近，白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗声称，印度购买俄罗斯原油正在为莫斯科的战争提供资金，并补充说新德里“现在正在与俄罗斯和中国拉近关系”。