美国开始对所有印度原产商品征收惩罚性50%的关税，加大对印度的压力，原因是印度与俄罗斯在能源和国防领域的合作日益加深。美国总统表示，如果俄罗斯不与乌克兰达成和平协议，可能面临“经济战争”。
从周三开始，印度出口商品将被征收美国历史上最高的关税之一。这一措施是在8月早些时候特朗普总统宣布额外关税后实施的，他表示此举是对印度增加从俄罗斯采购石油和国防设备的回应。
根据美国国土安全部的通知，新关税适用于周三美国东部时间凌晨12:01（印度标准时间晚上9:31）后进入美国消费或从仓库提取用于消费的商品。
通知指出，例外情况包括持有适当认证的运输中货物、人道主义援助以及在互惠贸易计划下涵盖的商品。
通知重申，此举是对印度间接支持俄罗斯在乌克兰的军事行动的回应。一位不愿透露姓名的印度商务部官员表示，“政府对美国关税的立即缓解或延迟不抱任何希望。”
私营部门分析师的警告
印度总理纳伦德拉·莫迪承诺，即使付出高昂代价，也不会损害国家农民的利益。同时，他计划在本月底进行七年来首次访华，以改善与中国的关系。
出口商团体估计，这些关税可能影响印度对美870亿美元商品出口的近55%，而越南、孟加拉国和中国等竞争对手可能因此受益。
“美国客户已经停止了新订单。这些额外关税可能导致从9月起出口下降20%到30%。”工程出口促进委员会主席潘卡吉·查达表示。
查达补充说，政府承诺提供财政援助，包括增加银行贷款补贴和支持多元化，以应对可能的财务损失。然而，他指出，出口商认为向其他市场多元化或在国内市场销售的空间有限。
私营部门分析师警告称，永久性的 50% 关税可能会给印度经济和企业利润带来压力，即使拟议的地方减税措施可以部分缓解这一打击，也可能导致印度企业盈利出现亚洲最严重的下滑。
资本经济公司上周表示，如果美国全面实施关税，今年和明年印度经济增长将分别减少0.8个百分点。
资助俄罗斯战争？
特朗普及其助手指责印度资助俄罗斯在乌克兰的战争。新的关税可能将部分印度商品的税率提高到50%，可能会阻止近870亿美元的印度商品进入美国。
最近，白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗声称，印度购买俄罗斯原油正在为莫斯科的战争提供资金，并补充说新德里“现在正在与俄罗斯和中国拉近关系”。
“如果印度希望被视为美国的战略伙伴，就需要表现得像一个战略伙伴。”纳瓦罗在《金融时报》周一发表的题为《印度石油游说团资助普京战争机器——必须停止》的文章中写道。
“这一激增并非由国内石油消费需求驱动。实际上，真正推动这一贸易的是印度大型石油游说团的牟利行为。”纳瓦罗补充道，“实际上，印度充当了俄罗斯石油的全球清算中心，将被禁运的原油转化为高价值出口，同时为莫斯科提供所需的美元。”
美国财政部长斯科特·贝森特也指责印度在乌克兰战争期间大幅增加购买俄罗斯石油的行为是牟利，并表示华盛顿认为这种情况是不可接受的。
贝森特在最近接受CNBC采访时表示，俄罗斯石油现在占印度石油总采购量的42%，而战争前这一比例不到1%。相比之下，长期买家中国的俄罗斯石油采购量从13%增加到16%。
“印度只是在牟利。他们在转售。”贝森特说，“我称之为印度套利——购买廉价俄罗斯石油并将其作为产品转售，这种行为在战争期间突然兴起——这是不可接受的。”
印度表示，因购买折扣俄罗斯石油而受到不公平针对，而美国和欧盟仍在与俄罗斯进行贸易。
“就美国而言，它仍然从俄罗斯进口用于核工业的六氟化铀、电动车行业的钯、化肥以及化学品。”印度外交部在最近的一份声明中表示。
对俄罗斯的“非常严厉”经济制裁
与此同时，特朗普周二表示，如果俄罗斯总统普京未能同意在乌克兰战争中停火，他准备对俄罗斯实施经济制裁。
“如果我不得不这么做，我的想法非常非常严肃，但我希望看到战争结束。”特朗普在被问及普京是否会面临后果时对记者说。
“我们有经济制裁。我说的是经济制裁，因为我们不会卷入世界大战。”
总统在最近推动结束这场持续三年多的战争时，暂时搁置了长期威胁的对普京的制裁。
特朗普正在寻求乌克兰总统泽连斯基与普京之间的一对一会谈。尽管泽连斯基原则上同意了这样的会谈，但普京尚未同意。克里姆林宫表示，目前没有这样的会谈计划。
“这不会是一场世界大战，但会是一场经济战争。”特朗普在白宫内阁会议上表示。
“经济战争将是糟糕的，对俄罗斯来说将是糟糕的，而我不希望那样。”