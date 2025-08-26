英伟达（NVIDIA）近日推出了一款面向机器人市场的新芯片，命名为T5000。

如果你还记得电影《终结者2》中由阿诺·施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）饰演的未来机器T800，以及能够变形的T1000，那么可以将英伟达的这款新品视为下一步进化——不过这次是为真实的机器人，而非好莱坞电影。

T5000是英伟达全新Jetson Thor系统的一部分，该系统旨在为机器人提供超级计算机级别的大脑。这意味着，这些新芯片能够运行生成式人工智能模型，帮助机器人理解并感知周围的世界。

T5000基于英伟达最新的Blackwell GPU架构，据称其人工智能性能是上一代Jetson Orin芯片的7.5倍。

这意味着，搭载T5000的机器人不仅能够移动，还能实时“看见”、思考并采取行动。

“无与伦比的性能”