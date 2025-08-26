财经与科技
英伟达发布新型机器人芯片 开启终结者式未来
英伟达正满怀信心地投资 T5000 芯片，认为它将开启“物理人工智能”时代，让机器能够像人类一样与世界互动。
英伟达首席执行官表示，新系统是为数百万从事机器人开发的开发者而设计的。 / TRT World
2025年8月26日

英伟达（NVIDIA）近日推出了一款面向机器人市场的新芯片，命名为T5000。

如果你还记得电影《终结者2》中由阿诺·施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）饰演的未来机器T800，以及能够变形的T1000，那么可以将英伟达的这款新品视为下一步进化——不过这次是为真实的机器人，而非好莱坞电影。

T5000是英伟达全新Jetson Thor系统的一部分，该系统旨在为机器人提供超级计算机级别的大脑。这意味着，这些新芯片能够运行生成式人工智能模型，帮助机器人理解并感知周围的世界。

T5000基于英伟达最新的Blackwell GPU架构，据称其人工智能性能是上一代Jetson Orin芯片的7.5倍。

这意味着，搭载T5000的机器人不仅能够移动，还能实时“看见”、思考并采取行动。

“无与伦比的性能”

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，这一新系统是专为数百万从事机器人开发的开发者打造的。

黄仁勋说道，“我们为数百万开发机器人系统的开发者打造了Jetson Thor，这些系统与物理世界交互并日益塑造这个世界。”

“凭借无与伦比的性能和能效，以及在边缘运行多个生成式人工智能模型的能力，Jetson Thor是推动物理人工智能和通用机器人时代的终极超级计算机。”

像亚马逊机器人（Amazon Robotics）、波士顿动力（Boston Dynamics）、约翰迪尔（John Deere）以及外科技术制造商等公司已经加入了这一行列。T5000的目标是为人形机器人、仓储机器人、农业机械甚至医疗机器人提供“大脑”支持。

英伟达押注T5000将成为引领“物理人工智能”时代的芯片，让机器能够像人类一样与世界互动。

