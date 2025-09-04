根据一份联邦采购通知，以色列间谍软件供应商Paragon Solutions的美国分公司与美国国土安全调查局网络部门之间价值200万美元的合同已被重新启用。
该合同曾在拜登政府时期因确保符合2023年3月限制商业间谍软件的行政命令而被暂停，但据科技记者Jack Poulson在其“All-Source Intelligence Substack平台上报道，该暂停令于8月底被特朗普政府解除。
合同中并未明确说明美国移民与海关执法局（ICE）将获得的具体内容，仅提到“完全配置的专有解决方案，包括许可证、硬件、保修、维护和培训”。
移民和海关执法局因其对移民法包括家庭分离、拘留中心虐待以及大规模驱逐行动的强硬执行在美国引发争议，这些行为被批评者认为侵犯人权并破坏了社区的完整性。
据美国媒体报道，这笔间谍软件交易最初因担忧Paragon的技术，特别是其Graphite程序可能被滥用而被冻结。
Graphite能够渗透手机，读取加密信息，访问云备份，甚至将设备变成监听工具。批评者警告称，这款软件既存在反情报风险，也可能对人权构成威胁。
“侵入性、秘密的黑客能力具有腐蚀性，”多伦多大学Citizen Lab高级研究员John Scott-Railton在接受《卫报》采访时表示，“这就是为什么在民主国家中，包括Paragon Graphite在内的间谍软件丑闻不断增加。”
拜登政府曾试图限制可能威胁美国国家安全或被外国势力滥用的商业间谍软件，甚至采取了将Paragon竞争对手NSO集团列入黑名单的非凡举措。
据报道，Paragon由以色列网络间谍单位8200的前指挥官Ehud Schneorson创立，并于2024年底被总部位于佛罗里达的AE Industrial Partners以5亿美元收购。
该公司将自己定位为一家道德网络安全公司，仅与美国及其盟国的民主国家合作。然而，过去一年发生的事件引发了人们对其技术使用方式的质疑。
WhatsApp在2025年初报告称，一场针对个人（包括记者和支持移民的活动人士）的黑客行动被Citizen Lab的分析所阻止。随后，Paragon终止了其在意大利的合同，声称意大利政府拒绝协助调查潜在的滥用行为。
合同在美国的重新激活意味着美国移民与海关执法局现在可以使用全球最先进的间谍软件工具之一。
“只要这种雇佣间谍软件技术被多个政府使用，就存在内在的反情报风险，”Scott-Railton表示。
《国土报》援引国际特赦组织安全实验室负责人Donncha O Cearbhaill的话称，“在学生、抗议者和移民面临前所未有的镇压之际，美国政府和国土安全部采购高度侵入性的间谍软件令人深感担忧。”
值得注意的是，美国移民与海关执法局还可以使用来自Palantir和Babel Street等公司的情报技术。《国土报》提到，去年的一项调查揭示了Babel Street如何通过在线广告数据销售允许监控和追踪个人的相关软件。
Cearbhaill指出：“将Paragon的间谍软件加入执法机构的监控工具箱，增加了非法和任意逮捕的风险。”