据法国《费加罗报》报道，土耳其的海军能力将凭借其新型国家航空母舰项目超越法国航空母舰“戴高乐号”。

本周二发表的一篇文章援引了土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安上周在全球最大航空、航天和技术节——TEKNOFEST上的官方声明，宣布了这一国家航空母舰项目。

《费加罗报》称这一项目为“庞大的工程”，并指出：“这艘国家航空母舰长285米，宽72米，排水量超过6万吨，显然将超越法国地中海旗舰‘戴高乐号’（长261米，排水量4.25万吨）。土耳其希望通过这一新项目在海上防务领域产生强大的影响力。”

这艘航空母舰的名称为MUGEM（“国家航空母舰”的土耳其语缩写），预计将在2027年至2028年间下水，并于2030年投入使用，届时将搭载战斗机和先进的无人作战飞机。

据报道，这将是土耳其首艘自主设计和建造的航空母舰，标志着该国海军能力的重大进步。

土耳其加入“航空母舰俱乐部”

MUGEM项目旨在加强土耳其在地中海及全球海洋舞台上的海军存在。