据法国《费加罗报》报道，土耳其的海军能力将凭借其新型国家航空母舰项目超越法国航空母舰“戴高乐号”。
本周二发表的一篇文章援引了土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安上周在全球最大航空、航天和技术节——TEKNOFEST上的官方声明，宣布了这一国家航空母舰项目。
《费加罗报》称这一项目为“庞大的工程”，并指出：“这艘国家航空母舰长285米，宽72米，排水量超过6万吨，显然将超越法国地中海旗舰‘戴高乐号’（长261米，排水量4.25万吨）。土耳其希望通过这一新项目在海上防务领域产生强大的影响力。”
这艘航空母舰的名称为MUGEM（“国家航空母舰”的土耳其语缩写），预计将在2027年至2028年间下水，并于2030年投入使用，届时将搭载战斗机和先进的无人作战飞机。
据报道，这将是土耳其首艘自主设计和建造的航空母舰，标志着该国海军能力的重大进步。
土耳其加入“航空母舰俱乐部”
MUGEM项目旨在加强土耳其在地中海及全球海洋舞台上的海军存在。
《费加罗报》援引工程师中尉艾库特·德米雷曾的声明称，这艘航空母舰凭借其先进的流体动力设计，可以在不加油的情况下往返于土耳其和纽约之间。
根据计算，这种船体设计预计可减少约1.5%的燃料消耗，并提高舰艇的运行效率。
上述航空母舰设计可搭载约50架飞机，包括无人机和战斗机。
与西方航空母舰不同，MUGEM从一开始就为无人机设计，例如红苹果（隐身、舰载、喷气动力无人作战飞机）和安卡 3（飞翼型隐身无人作战飞机）。
此外，它还将容纳HURJET，这是一款土耳其超音速高级教练机和轻型战斗机，其80%以上的部件为国产。
报道还强调了埃尔多安关于该项目的声明，并指出这艘航空母舰将超越土耳其现有的231米长的无人机两栖攻击舰TCG Anadolu。
报道中称：“如果项目按计划推进，土耳其将跻身能够开发此类大型航空母舰如美国、俄罗斯、法国和中国的国家之列。”