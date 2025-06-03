土耳其将在2025年夏季再次开放27家博物馆和考古遗址，供游客在夜间参观。这一举措受到去年公众的热烈欢迎，将于6月1日至10月1日之间实施，邀请国内外游客在凉爽、安静的夜晚时段体验历史和文化地标。

此计划旨在通过提供比白天更舒适的参观选择来促进文化旅游。其中最受欢迎的目的地之一是位于伊兹密尔的古城以弗所，这里是联合国教科文组织世界遗产地。

以弗所以其广阔的遗址和阿耳忒弥斯神庙遗迹而闻名，该神庙曾是古代世界七大奇迹之一。从每周三到周六，以弗所将开放至当地时间晚上11点，而在周日到周二则按照常规时间开放，即早上8点到晚上7点。这里继续吸引着来自世界各地的历史爱好者。

尼姆鲁特山：一窥古代王国的风采

在土耳其东南部的阿德亚曼，尼姆鲁特山将提供清晨4点到9点的参观时段，游客可以在日出时欣赏其宏伟的雕像。尼姆鲁特山海拔2150米，这里拥有由科马基尼王国安条克一世国王建造的希腊化雕塑。这些雕像由石灰石块雕刻而成，据说是东西方文化桥梁的象征，反映了安提阿哥斯的希腊和波斯传统。该遗址于1987年被列入联合国教科文组织世界遗产名录，至今仍是历史爱好者的热门目的地。

阿斯潘多斯、帕塔拉、西戴开放至晚上10点

位于安塔利亚的安塔利亚博物馆、阿拉尼亚博物馆和墓园博物馆将开放至晚上10点，同时阿斯潘多斯、帕塔拉和西戴的古城也将延长开放时间。在更西边的迪迪姆，阿波罗神庙将开放至晚上9点，而博德鲁姆的水下考古博物馆则可参观至晚上10点。代尼兹利的希拉波利斯古城将接待游客至晚上11点。

卡帕多奇亚和加拉塔塔的星空夜晚

伊斯坦布尔的一些热门博物馆也将参与夜间开放计划，包括伊斯坦布尔考古博物馆（不包括室内展览）、圣索菲亚历史与体验博物馆以及土耳其与伊斯兰艺术博物馆，这些博物馆都将开放至晚上10点。标志性的加拉塔塔将开放至晚上11点。在以独特自然景观闻名的卡帕多奇亚，地下城市如代林库尤、凯马克勒和厄兹科纳克，以及泽尔韦-帕夏巴格露天博物馆也将开放至晚上9点。

在安卡拉的两座重要博物馆也将延长开放时间。应阿塔图尔克的要求建立的安纳托利亚文明博物馆，展示了该地区古代赫梯文化遗产，将开放至晚上9点。附近的民族学博物馆，曾是阿塔图尔克的临时安息地，也将开放至晚上9点。

其他值得注意的夜间开放

萨姆松考古与民族学博物馆，收藏了从铜石并用时代到罗马时期的文物，将开放至晚上10点。加济安泰普的祖格玛马赛克博物馆，拥有广阔的罗马马赛克和雕像，也将开放至晚上9点。土耳其最大的室内博物馆——尚勒乌尔法博物馆，展示了近万件文物，将开放至晚上9点。附近的哈勒普利巴赫切马赛克博物馆，拥有6000平方米的巨大屋顶和82米无柱跨度，也将在夜间接待游客。厄尔祖鲁姆博物馆也将参与夜间开放计划，延长开放时间至晚上9点。

这一举措旨在提升土耳其的文化旅游体验，让游客在夜晚的氛围中与该国丰富的文化遗产亲密接触。