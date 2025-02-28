土耳其确定了能源领域的短期路线图。能源和自然资源部还公布了2024-2028年战略计划的详细内容。目标是结合全球能源领域的发展趋势，充分利用土耳其现有资源并满足其特定需求。

根据阿纳多卢通讯社的报道，该战略计划旨在到2028年将国内资源的发电量提升至2700亿千瓦时，将国内资源在电力生产中的比例提高到63%，将太阳能发电装机容量提升至33,100兆瓦，风能发电装机容量提升至19,300兆瓦，并实现4,800兆瓦核能发电能力的启动。

在这一框架下，土耳其计划将石油产量提升至每日21万桶，天然气产量提升至每日4250万立方米，天然气储存能力提升至120亿立方米，并将年度矿产出口额提高到100亿美元。

该计划包括7个主要目标和多个具体目标。

根据计划，土耳其将围绕以下7个主题展开：确保可持续能源供应安全、减少对外依赖、推动以净零碳为重点的能源转型、实现安全、可持续且增值的矿产开采、提升能源和矿产市场的国内外影响力、支持能源和自然资源领域的本土技术发展，以及提高行政效率。

在确保可持续能源供应安全的目标下，计划增加电力装机容量，加强电力消费和分配网络，提升可再生能源容量的网络灵活性，加强石油和天然气基础设施，并扩大国际能源投资合作。

在减少对外依赖的框架内，计划通过国内资源增加电力、石油和天然气的生产，同时开发国内煤炭资源，并在海外寻找和开发能源及矿产资源。

土耳其的绿色能源目标也是计划的重要组成部分。

在以净零碳为重点的能源转型框架下，计划增加清洁能源在电力生产中的比例，提升能源效率，减少能源中的碳密度，建立支持电动车转型的强大基础设施，并发展绿色氢能和可再生气体的价值链。

在实现安全、可持续且增值的矿产开采目标下，土耳其将优先开发重要和战略性矿产资源，并将其纳入经济体系。矿产将在国内加工以提升其价值，矿业活动将按照国际标准进行，注重安全和环保。

此外，将推广职业健康和安全文化，加强相关部门和组织的效率，建立透明且以管理为重点的公共服务结构。

能源和矿产市场将与国际市场接轨，提升贸易规模，并采取措施改善这两个领域的投资环境。

此外，还将在能源和自然资源领域推动技术进步，开展研发活动，并利用国家资源生产技术和设备。

与此同时，将加强能源部的行政基础，提高相关机构的管理能力，强化数字化转型和网络安全基础设施，并增强应对突发事件和紧急情况的能力。