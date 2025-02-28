安卡拉在过去的周末于叙利亚北部成功“清除”了近二十名YPG/PKK恐怖分子，这是今年一系列打击行动中的最新一次。这些行动旨在摧毁恐怖分子的据点，凸显了土耳其对YPG解散和解除武装的要求，以及所有PKK恐怖分子撤离叙利亚领土的呼声。

除了土耳其的直接安全关切外，YPG/PKK活动的持续存在对整个地区构成了更广泛的威胁，不仅破坏叙利亚的稳定，还削弱了伊拉克的主权，并使美国的反恐战略更加复杂。因此，制定一项针对YPG/PKK恐怖主义的区域性协调战略显得尤为重要。

重建叙利亚的正确方式

与叙利亚军队独立运作的武装组织直接挑战了大马士革的主权。这些组织的长期存在阻碍了叙利亚正在进行的军事整合工作，而这一整合对冲突后的国家稳定至关重要。

叙利亚过渡政府总统艾哈迈德·沙拉阿明确表示，武器不应落入任何非国家实体之手，因此解除PKK/YPG武装不仅是可取的，更是必要的。

最近的事态发展表明，PKK/YPG恐怖分子拒绝减少在叙利亚北部的暴力冲突。例如，他们的持续存在与叙利亚曼比季地区发生的大量爆炸事件和数月来不断上升的伤亡人数密切相关。这对沙拉阿遏制暴力和加强国家权威的努力构成了挑战。

伊本·哈尔敦大学助理教授奥梅尔·奥兹德米尔在接受TRT World采访时表示：“对于希望在国家重建过程中重建军队的大马士革来说，存在一个独立于军队的军事组织将是削弱主权的因素。”

从目前的情况来看，一些对主权的威胁已经显现。由美国支持的叙利亚民主力量（SDF）包括PKK恐怖组织的叙利亚分支，这加剧了这一挑战，因为他们拒绝整合并寻求半自治的军事地位。

这与叙利亚希望建立一个代表“所有叙利亚人”的统一国家军队的愿景背道而驰。值得庆幸的是，超过70个叙利亚武装派别似乎有可能参与新的政府。然而，PKK/YPG队伍中外国恐怖分子的存在仍将是军事凝聚力的主要障碍，并可能危及叙利亚的长期稳定。

鉴于沙拉阿本周对土耳其的高效访问，两国可以通过联合机制和与伊拉克的实时情报共享来加强反恐合作，奥兹德米尔建议道。

这一举措可能为大马士革与YPG之间关于解除武装的艰难谈判增添宝贵的助力。尽管对谈判过程的乐观情绪有限，但如果大马士革和美国支持的恐怖分子未能达成协议，联合情报共享可能为反恐提供替代路径。

现实令人鼓舞：安卡拉最近在叙利亚北部通过一场基于情报的行动成功“清除”了PKK/YPG高级恐怖分子马哈茂特·阿格卡，这证明了其在协助叙利亚反恐斗争中对PKK/YPG的能力和深度。

华盛顿的利益

对于美国来说，重新评估对SDF的支持既符合战略利益，也有助于地区稳定。

首先，这将使华盛顿摆脱SDF是防止达伊沙（Daesh）卷土重来的关键这一错觉。YPG/PKK在后阿萨德时代叙利亚的活动就是一个明证：该组织试图在土耳其边境沿线建立一个恐怖走廊，但除了看守达伊沙囚犯外几乎没有其他作为。

相比之下，美国与大马士革之间的直接情报共享在打击达伊沙方面发挥了实际作用。上个月，美国的早期情报警告帮助叙利亚当局成功阻止了一起针对首都的袭击。

土耳其、伊拉克、叙利亚和约旦也已就打击达伊沙问题展开了初步讨论，为华盛顿提供了无需与YPG/PKK关联的复杂关系而参与的新途径。

“通过将YPG-PKK排除在外，美国可以选择与其更强大的长期北约盟友土耳其合作，共同打击达伊沙，”TRENDS研究与咨询机构土耳其项目负责人塞尔哈特·苏哈·丘布库奥卢表示。“这将是迈向种下善意种子和建立安卡拉与华盛顿之间信任的重大一步。”

伊拉克的利益

对于巴格达来说，消除PKK势力不仅是区域团结的象征，更是国家安全的必要条件。

PKK对辛贾尔的占领削弱了伊拉克的主权，并威胁到与土耳其合作的“发展之路”倡议等战略项目的成功。鉴于PKK对土耳其长达数十年的恐怖袭击，其在伊拉克境内的藏身之所实际上削弱了反恐信任建设。巴格达通过禁止PKK展现了积极意图。但要使土耳其和伊拉克的联合作战能力公开化，将其指定为恐怖组织至关重要。

“在PKK问题上与土耳其合作将对伊拉克大有裨益，”安卡拉伊朗研究中心（IRAM）研究员贾加泰·巴尔奇在接受TRT World采访时表示。他强调土耳其“在军事上击败PKK”的能力是这一努力中的关键资产。

应对PKK威胁还使伊拉克能够面对通过库尔德斯坦社区联盟（KCK）维持的更广泛的恐怖网络，这一网络历史上允许PKK从伊拉克领土上运作。穆罕默德·希亚·苏达尼政府面临一个关键机会，可以纠正过去的失误并加强区域安全架构。

最终，显而易见的是，土耳其对YPG/PKK恐怖主义的合法安全关切与华盛顿、大马士革和巴格达的战略利益一致。一项全面的区域战略应优先考虑加强情报共享和统一的反恐行动，毫不例外地铲除PKK的延伸组织。

区域稳定取决于在恐怖主义不断演变的局势面前采取协调一致的行动。