在土耳其大学的活跃课堂中，正在形成一种低调但深远的外交力量。过去十年间，土耳其的国际学生人数增长了六倍，其中主要由叙利亚学生推动。

在土耳其的33.6万名国际学生中，超过6万人来自叙利亚，使其成为该国最大的外国学生群体。这一数字相比2013年增长了30倍，叙利亚学生几乎占土耳其国际学生总数的五分之一。

这些年轻的学者不仅仅是教育投资的体现，他们还是安卡拉与战后大马士革之间潜在的桥梁，从课堂延伸到两国未来的塑造。

叙利亚新任外交部长阿萨德·哈桑·沙伊巴尼就是一个例子。他毕业于伊斯坦布尔的萨巴哈丁·扎伊姆大学，目前正在同一所大学攻读博士学位。他的硕士论文聚焦于土耳其对叙利亚的外交政策，反映了学术与政治之间的深度交融。

沙伊巴尼并非孤例。新任阿勒颇省长阿扎姆·加里布同样是土耳其东部宾戈尔大学伊斯兰研究专业的毕业生。这些毕业生在叙利亚不断演变的政治格局中扮演着重要角色，正如美国学者诺曼·基尔在1951年所描述的“非官方大使”。

随着更多叙利亚学生回国，许多人将进入影响力较大的职位，他们不仅带回了教育背景，还带回了对土耳其战略视角的深刻理解。

其他主要的国际学生群体来自阿塞拜疆、伊朗、土库曼斯坦和伊拉克，这反映了土耳其在该地区日益加深的教育联系。

从学生到外交官、商人和学者，这些国际学生不仅在政治领域发挥作用，还在经济和文化联系方面加强了大马士革与安卡拉之间的纽带。

根据伊斯坦布尔规划署（IPA）的数据，国际学生每年为土耳其经济贡献近29亿美元，其中叙利亚学生的贡献估计为5.22亿美元。

去年，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在伊斯坦布尔马尔马拉大学的一次活动中强调了国际学生对土耳其经济和国际桥梁作用的日益重要性。他指出，95%的国际学生自费完成学业，这一事实凸显了土耳其作为全球教育中心的崛起。

自2002年以来，土耳其的大学数量从76所增加到208所，加上如土耳其海外事务与相关社区主席团（YTB）提供的奖学金等吸引力，使土耳其成为仅次于美国、加拿大、英国、澳大利亚、法国和德国的第七大留学目的地。

国际学生和校友的存在已经促进了更强的贸易关系，因为熟悉土耳其市场和商业实践的毕业生在回国后建立了商业联系。在许多方面，他们被定位为土耳其在叙利亚重建时代的“贸易大使”。

学术领域也在发生变化。超过6万名叙利亚学生的存在丰富了土耳其的高等教育，推动了更国际化的学习环境。

随着这些毕业生融入叙利亚的机构，他们可能会促进两国之间的学术交流、研究合作和未来的外交倡议。

为了充分实现这一潜力，土耳其可以制定明确的“叙利亚学生与校友战略”。

鉴于这些现实，土耳其需要采取战略性方法，积极培养其叙利亚校友网络，就像美国和英国几十年来所做的那样。目前，至少有54名在美国受教育的公民成为其国家的高级领导人。英国的情况类似，在53个不同国家至少有一名高级官员接受过英国教育。

土耳其有一个值得效仿的成功模式。为了加强与为国家做出多方面贡献的国际学生的联系，土耳其应积极推动校友网络，以保持与这些毕业生的紧密联系。这将确保直接的沟通与合作渠道，而无需依赖第三方中介。

通过对这些学生的投资，土耳其不仅是在教育一代人，更是在为持久的区域伙伴关系奠定基础。

随着土耳其巩固其作为全球教育目的地的地位，这些学生不仅塑造了经济，还推动了土耳其在文化外交中不断发展的角色。

伊斯坦布尔大学国际学生中心的主任：法鲁克·塔斯奇教授