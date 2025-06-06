土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安呼吁为未来世代创造一个“宜居的环境”，并警告近年来全球变暖、沙漠化、某些动物物种的大规模灭绝以及其他灾害是“自然对人类残酷行为的反击”。

“自然的语言是无声的，但它的讯息却强烈而清晰：它以我们对待它的方式来回应我们，”埃尔多安在6月5日世界环境日的致辞中表示。

世界环境日创立于1972年，每年都会围绕一个主题展开，由不同国家主办。2025年的主题是“我们的土地，我们的未来。我们是#恢复世代”，重点关注土地恢复、沙漠化和抗旱能力，主办国为沙特阿拉伯。

今年的重点是土地恢复。目前全球有超过20亿公顷的土地退化，影响32亿人，每年流失240亿吨肥沃土壤。

土耳其世纪

埃尔多安总统在致辞中表示，世界环境日是一个为未来世代建设一个更绿色、更可持续世界的呼吁。

“没有人可以将这一责任推卸给他人，也没有人可以逃避履行自己的义务。我们所处的时代是人类历史上对环境影响达到最高水平的时期。”

埃尔多安表示，土耳其支持保护自然的项目，并采取全面措施实施绿色能源、回收利用、零废弃和自然友好型城市化政策。

“我们将土地、水、空气和森林视为对未来世代的托付，而不是遗产。履行这一托付的要求是我们最基本的职责之一，”他说。

“在这个特殊的日子里，我们的目标是创造一种与自然和谐共生的生活文化，以便为我们的孩子留下一个更清洁的自然环境，”他补充道。

埃尔多安表示，在土耳其世纪，土耳其将实现成为“世界上最宜居自然环境的国家，并高效利用自然资源”的目标。

这位土耳其领导人还呼吁人们关注能源效率、废物管理、自然保护和环保消费习惯。

第一夫人的领导角色

土耳其第一夫人艾米娜·埃尔多安通过“零废弃项目”和相关倡议，积极推动环境可持续发展。

作为联合国零废弃高级咨询委员会主席，艾米娜强调减少废弃物、促进回收利用以及提高环保意识，以推动循环经济并应对气候危机。

在她的领导下，土耳其于2017年启动的零废弃倡议已节省了5.52亿棵树，防止了1.5亿吨温室气体排放，并节约了1.7万亿立方米的水。

该倡议已回收超过7400万吨废弃物，创造了2560亿里拉（约合67亿美元）的经济效益。