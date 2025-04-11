在传统调解努力常常陷入僵局的时代，土耳其正在证明即使在最具争议的环境中，对话仍然是维护全球稳定不可或缺的工具。

这一承诺体现在安塔利亚外交论坛（Antalya Diplomacy Forum，简称ADF）中。上述年度盛会现已进入第四个年头，成为全球对话的重要平台。由土耳其外交部主办的这一论坛为对立方、盟友以及被边缘化的各方提供了一个难得的高层交流空间。

今年的主题“在分裂的世界中重拾外交”，反映了当下的时代背景。随着国际分歧加深——无论是战争还是意识形态裂痕——通过接触而非孤立来解决问题的紧迫性从未如此明显。

论坛强调对话而非分裂，旨在重建对外交的信任，并探索解决全球最紧迫问题的方案，同时强化土耳其作为一个积极调解者的角色，在日益分裂的世界中发挥作用。

此次活动将于4月11日至13日在安塔利亚举行，来自148个国家的与会者，包括19位国家元首和政府首脑、52位外交部长以及众多其他高级官员将参加此次会议。

过去几届论坛的成果凸显了其重要性：

2021年：在亚美尼亚和阿塞拜疆战后紧张局势的高峰期，土耳其邀请两国参加安塔利亚外交论坛，为亚美尼亚外长在2022年出席论坛奠定了基础，这标志着两国关系回暖的早期信号。

2022年：论坛促成了俄乌外长自战争爆发以来的首次高层会晤，为最终达成避免全球粮食危机的粮食协议铺平了道路。

2024年：安塔利亚外交论坛加强了土耳其与非洲国家的经济和安全伙伴关系，深化了其在非洲大陆的影响力。同年，论坛还为委内瑞拉、古巴和伊朗等常被排除在主流全球对话之外的国家提供了一个罕见的外交舞台。

通过提供中立的对话场所，安塔利亚外交论坛进一步巩固了土耳其的外交信誉。

土耳其作为务实的和平缔造者，地处欧洲、亚洲和中东的交汇点，这一区域长期以来受冲突影响。然而，安卡拉并未屈服于周边环境的不稳定性，而是利用其地理位置，成功塑造了自己作为外交行动者的角色，成为全球冲突中的关键调解者。

这一角色在1月30日再次得到确认，当时土耳其国家情报组织（MIT）在总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的指挥下，成功促成了泰国人质在加沙被哈马斯释放的事件。

应泰国政府的请求，土耳其再次展示了其在高风险、高紧张局势中的灵活应对能力。这进一步体现了其对人道主义外交的承诺，并巩固了其作为国际危机中可信中间人的声誉。

土耳其的外交努力不仅有助于解决眼前的危机，还服务于更广泛的战略目标：将土耳其定位为全球政治中不可或缺的角色。

在传统的西方主导干预因政治包袱或缺乏地方信任而失败的情况下，土耳其提供了一种以接触而非强制为基础的替代模式。

2022年，土耳其在俄乌之间促成了粮食走廊协议，就是这种平衡策略的一个例子。该协议与联合国共同促成，确保了乌克兰粮食通过黑海的持续出口，避免了全球粮食短缺。

同样，土耳其将其调解努力扩展至非洲之角，当埃塞俄比亚与索马里因埃塞俄比亚与索马里兰关于红海通道的协议而紧张升级时，土耳其介入调停。

在两国的请求下，土耳其发起了“安卡拉宣言”，并最终在2024年底达成了一项和平协议。这一外交里程碑标志着两国进入了和平与合作的新纪元，同时也为此前关系紧张的国家之间的更紧密合作铺平了道路。

通过具体承诺，例如建立自由贸易区和联合能源项目合作，土耳其成功地将敌对环境转变为合作机会。

索马里总统哈桑·谢赫·穆罕默德和埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德均对土耳其的外交干预表示感谢，并强调了他们对地区稳定的承诺。

除了确保地区稳定，土耳其的调解努力还增强了其自身的地缘政治影响力。通过与冲突各方保持对话渠道，安卡拉确保了其在塑造未来权力平衡的讨论中拥有发言权。