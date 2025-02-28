当土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的专机在午夜过后降落在伊斯兰堡的努尔汗空军基地时，巴基斯坦的高级官员，包括总统阿西夫·阿里·扎尔达里和总理夏巴兹·谢里夫，早已列队迎接，充分体现了他们对与土耳其及其总统关系的重视。

埃尔多安总统受到如此热烈的欢迎并不令人意外，因为土耳其是少数几个在巴基斯坦社会各阶层中都享有一致好感的国家之一。

这种友谊和兄弟情谊超越了政治分歧。无论是执政党、反对派还是普通民众，大家都一致赞扬两国之间的紧密关系。

这种深厚的联系可以追溯到穆斯林在次大陆发起的哈里发运动（1919-1924），当时他们支持土耳其在第一次世界大战后的努力，试图维护奥斯曼苏丹作为伊斯兰哈里发的权威。

土耳其人从未忘记这一举动，而巴基斯坦人也始终珍视与土耳其在宗教、文化和语言上的深厚联系，即使在国际外交的动荡中，这种情感依然未变。

巴基斯坦的国语“乌尔都语”（Urdu）一词源自土耳其语，这一事实进一步说明了两国人民之间的历史和文化渊源。

作为土耳其的领导人，埃尔多安自2003年至2014年担任总理，随后自2014年起担任总统，至今已近25年。他在巴基斯坦被视为忠实盟友和强有力的领导者，支持全球范围内的许多穆斯林事业。

2019年8月，印度废除克什米尔地区特殊地位的争议决定后，土耳其在埃尔多安总统的领导下坚定支持克什米尔事业，这只是两国特殊关系的一个缩影。

同样，巴基斯坦也在地区问题上支持土耳其，包括北塞浦路斯土耳其共和国的问题。两国还在纳戈尔诺-卡拉巴赫战争期间成为阿塞拜疆的主要盟友。

经济援助与合作

两国在国防、贸易和民间交流等领域保持着密切合作，这些领域的合作关系在过去几年中不断加强。

近年来，土耳其已成为许多巴基斯坦人首选的旅游目的地。

埃尔多安总统最近对伊斯兰堡的访问进一步巩固了这种牢固的关系。在为期两天的访问中，双方签署了多项协议，旨在加强双边关系。

访问的亮点是土耳其-巴基斯坦高级别战略合作委员会的第七次会议，这是两国经济双边事务的最高决策论坛。

签署仪式后，埃尔多安总统宣布，两国共签署了24项协议和谅解备忘录（MoU），涵盖贸易、水资源、农业、能源、文化、家庭与社会服务、科学、银行、教育、国防和健康等领域。

“在刚刚结束的第七次会议上，我们一致同意进一步加强我们的关系，”埃尔多安总统表示。

总理夏巴兹·谢里夫在欢迎这位贵宾时回忆道，土耳其一直在困难时期与巴基斯坦站在一起，“无论是地震还是洪水。”

“我代表巴基斯坦人民、我的政府以及我个人，热烈欢迎您回到您的第二故乡。五年后再次接待您是我们的荣幸，”他补充道。

在此次访问中，双方还强调了加强双边贸易的重要性，目前双边贸易额约为14亿美元，土耳其占有贸易顺差。

巴基斯坦和土耳其于2023年签署了优惠贸易协定（PTA），现在目标是通过消除贸易增长的障碍来扩大贸易清单。

为了实现50亿美元的贸易目标，两国正在审查非关税壁垒、补贴结构和海关程序。

巴基斯坦还希望吸引外国投资以重振经济增长，而由于政治不确定性和部分地区的恐怖主义威胁，国内外的大型投资者仍持观望态度。

埃尔多安总统承诺的土耳其投资将为巴基斯坦脆弱的经济提供真正的助力。

根据外交专家的说法，埃尔多安的访问表明土耳其有意通过在多个领域的合作来加强与伊斯兰堡的战略关系。

军事合作

两国在国防领域有着密切的联系，土耳其是巴基斯坦继中国之后的第二大武器供应国。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）2023年的报告，巴基斯坦11%的武器进口来自土耳其。

两国在国防领域的合作通过共同项目得到了巩固，例如Milgem护卫舰、空军舰队的现代化以及无人机的采购。

由于西方供应商对武器销售的限制，巴基斯坦和土耳其致力于发展自己的国防生产，并寻求西方以外的合作伙伴。

根据军事消息来源，高层交流、联合训练计划和国防协议现在是双边关系的核心。

然而，不仅仅是军事力量、贸易和投资将两国联系在一起。

近年来，土耳其通过其电视剧的日益流行增强了自己的软实力，从现代浪漫剧到历史剧如《复兴：埃尔图鲁尔》和《壮丽世纪》，这些剧集在巴基斯坦取得了巨大成功。

两国的艺术家已经在内容制作方面展开合作，这是一个具有巨大增长潜力的领域。

埃尔多安总统对巴基斯坦的高规格访问将成为加强两国兄弟情谊的转折点，为互利合作铺平道路。

来源：TRT法语