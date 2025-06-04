土耳其外长哈坎·菲丹表示，俄罗斯和乌克兰之间预计将举行新一轮和平谈判，双方日益认识到对话的必要性。

在周二接受土耳其国家电视台TRT Haber采访时，菲丹强调，这场战争如今已进入第四年，不仅仅是两国之间的冲突，而是由于国际社会的介入，演变成了一场全球性冲突。

他重申土耳其一贯反对战争的立场，并指出战争造成了巨大的人员和经济损失，已有超过一百万人伤亡，多个主要城市被摧毁。

菲丹提到安卡拉为和平所做的努力，包括黑海粮食倡议、2022年在伊斯坦布尔举行的谈判以及多次囚犯交换。他还提到，在特朗普政府期间，停火的势头有所增强，并回忆了他本人对莫斯科和基辅的高级别访问。

菲丹补充说，6月2日的会议在积极的氛围中举行，达成了一项涉及超过1000人的新囚犯交换协议。

土耳其为实现永久和平的努力

菲丹表示，俄罗斯和乌克兰双方提交了有关停火条件的文件，并就可能举行的领导人峰会交换了意见。他指出，双方还同意需要再次召开下一轮谈判。

他说道，“鉴于当前的条件和战争塑造的心理环境，这次会议已经是最好的结果。关键是不要离开谈判桌，并保持对停火与和平的承诺。这是我们对双方的建议。无论谈判桌设在土耳其还是其他地方并不重要，重要的是双方能够持续会面并继续谈判。”

菲丹提到，土耳其总统埃尔多安愿意主办可能的领导人会议，并强调埃尔多安是唯一一个受到三方信任的领导人。

他还说道，“场地可以找到，但作为一位在全球范围内具有影响力的政治领导人，经过多年的艰难斗争考验，以诚实、可靠和专业机构闻名，没有其他领导人能够胜任。”

菲丹还表示，如果未来的谈判取得进展，俄罗斯和乌克兰领导人之间的面对面会谈将不可避免。

他提到，美国在前总统拜登领导下对乌克兰的援助仍在继续，但预计将在几个月后结束，之后特朗普总统的决策可能会改变冲突的动态。

在叙利亚打击恐怖主义

菲丹还谈到了新建立的打击“达伊沙”（Daesh）恐怖组织的机制，该机制涉及土耳其、伊拉克、叙利亚、约旦和黎巴嫩。他表示，几周前，约旦和叙利亚外长在安卡拉举行会谈，期间决定通过军事和情报代表团启动一个情报和行动中心。

他说道，“由约旦、叙利亚和土耳其成员组成的团队现已启动了反达伊沙协调中心。这是区域安全的重要一步。”

菲丹表示，自3月10日叙利亚政府与以“叙利亚民主力量”（SDF）名义运作的PKK/YPG恐怖组织达成整合协议以来，表面上进展不大，但幕后正在发生重大变化。

他还提到，美国在叙利亚的参与、地面上的机构发展以及土耳其的持续努力正日益趋于一致。

他最后说道，“我们正朝着一个框架迈进，在这个框架下，大马士革、安卡拉和华盛顿可以更紧密地协调，以有效应对这一威胁。”