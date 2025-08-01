Wanakijiji wasiopungua watano wameuawa siku ya Alhamisi katika eneo linalokumbwa na mapigano la mkoa wa Cabo Delgado province nchini Msumbiji, kulingana na maafisa wa usalama.

Kamanda wa jeshi katika mkoa huo, Andre Rafael Mahunguane, amewaambia waandishi wa habari kuwa kundi la magaidi liliingia katika kijiji cha Melija wilaya ya Chiure na kuwakusanya wanakijiji kabla ya kuwauwa baadhi yao.

“Lakini baadaye wakakimbia baada ya baadhi ya wanavijiji kuwazidi nguvu. Kwa sasa, watu wameondoka katika kijiji hicho kwa sababu ya hofu kufuatia matukio ya kuwepo kwa mashambulizi mapya ya waasi katika eneo hilo,” amesema Mahunguane.

Makundi mengi yanapigania udhibiti wa eneo hilo lenye utajiri wa madini.