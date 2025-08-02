Hatua za Israel za kuwafukuza Wapalestina kutoka Gaza na kuunganisha Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu hazikubaliki, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki Hakan Fidan amemwambia Mkuu wa Baraza la Shura la Hamas, Mohammed Ismail Darwish.

Fidan alikutana na ujumbe wa Hamas ulioongozwa na Darwish mjini Istanbul, kulingana na vyanzo vya Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki siku ya Ijumaa.

Ujumbe wa Hamas ulisisitiza kuwa kiasi cha msaada wa kibinadamu kinachoruhusiwa kuingia Gaza ni kidogo sana ikilinganishwa na mahitaji, na ukakosoa msimamo wa Israel usio na msamaha katika mazungumzo ya kusitisha mapigano.

Fidan alisema kuwa Israel inaendelea na sera ya mauaji ya kimbari kwa kuwanyima watu wa Gaza chakula, akiongeza kuwa mbinu hii inaonyesha kuwa serikali ya Benjamin Netanyahu haina nia ya dhati ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano.

Alisisitiza kuwa lengo la Israel ni kuvunja upinzani wa watu wa Gaza kwa kuchelewesha mazungumzo ya kusitisha mapigano na kulazimisha watu kuhama makazi yao.