Hatua za Israel za kuondoa wakazi wa Gaza, kunyakua West Bank hazikubaliki: Waziri Hakan Fidan
Balozi mkuu wa Uturuki Fidan akutana na kikundi cha Hamas, akisema sera ya Israili ya mauaji kwa njia ya kuwadhuru Wapalestina katika Ukanda wa Gaza inaakisi unafiki wa Netanyahu juu ya usitishwaji vita.
2 Agosti 2025

Hatua za Israel za kuwafukuza Wapalestina kutoka Gaza na kuunganisha Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu hazikubaliki, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki Hakan Fidan amemwambia Mkuu wa Baraza la Shura la Hamas, Mohammed Ismail Darwish.

Fidan alikutana na ujumbe wa Hamas ulioongozwa na Darwish mjini Istanbul, kulingana na vyanzo vya Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki siku ya Ijumaa.

Ujumbe wa Hamas ulisisitiza kuwa kiasi cha msaada wa kibinadamu kinachoruhusiwa kuingia Gaza ni kidogo sana ikilinganishwa na mahitaji, na ukakosoa msimamo wa Israel usio na msamaha katika mazungumzo ya kusitisha mapigano.

Fidan alisema kuwa Israel inaendelea na sera ya mauaji ya kimbari kwa kuwanyima watu wa Gaza chakula, akiongeza kuwa mbinu hii inaonyesha kuwa serikali ya Benjamin Netanyahu haina nia ya dhati ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano.

Alisisitiza kuwa lengo la Israel ni kuvunja upinzani wa watu wa Gaza kwa kuchelewesha mazungumzo ya kusitisha mapigano na kulazimisha watu kuhama makazi yao.

Akisisitiza msaada wa Uturuki kwa kuendeleza mazungumzo, Fidan alibainisha kuongezeka kwa msaada wa kimataifa kwa Wapalestina.

Alisema kuwa kutokana na shinikizo la umma, nchi nyingi zaidi zinatambua taifa la Palestina, na Israel inazidi kutengwa kimataifa.

Fidan pia alithibitisha tena kuwa msaada wa Uturuki kwa ajili ya suala la Palestina utaendelea kwa nguvu zaidi.

Kwa kukataa wito wa kimataifa wa kusitisha mapigano, jeshi la Israel limeendelea na mashambulizi makali dhidi ya Gaza tangu Oktoba 7, 2023, na kusababisha vifo vya zaidi ya Wapalestina 60,000, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Mashambulizi haya yasiyokoma yameharibu eneo hilo na kusababisha uhaba wa chakula.

CHANZO:TRT World
