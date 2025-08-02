AFRIKA
2 dk kusoma
Marekani yapongeza mazungumzo ya kwanza kati ya DRC na Rwanda tangu makubaliano kama 'hatua muhimu'
Washington imewezesha makubaliano mapya kuhusu usalama, maendeleo na uangalizi kama sehemu ya juhudi za kupata amani ya kudumu katika eneo la Maziwa Makuu barani Afrika.
Rais wa Marekani Donald Trump amezipongeza Rwanda na DR Congo kwa makubaliano ya amani. / REUTERS
2 Agosti 2025

Marekani imeandaa mazungumzo ya ngazi ya juu wiki hii kwa lengo la kuharakisha utekelezaji wa makubaliano ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo (DRC) na Rwanda, kama sehemu ya juhudi pana za kumaliza mvutano na kukuza ukuaji wa kiuchumi katika eneo la Maziwa Makuu barani Afrika.

Mikutano hiyo, iliyofanyika Washington kuanzia Julai 30 hadi Agosti 1, ililenga kuimarisha uratibu wa usalama na kuweka msingi wa ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda, kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani.

"Mikutano hii ilijikita katika utekelezaji wa vipengele vya usalama vya makubaliano hayo na kujenga mfumo wa fursa za ukuaji wa kiuchumi wa kikanda, ambavyo kwa pamoja ni muhimu kwa kufanikisha utulivu wa muda mrefu na amani ya kudumu katika eneo la Maziwa Makuu," ilisema wizara hiyo katika taarifa.

Ijumaa, maafisa kutoka mataifa yote mawili walitia saini vipengele vya Mfumo wa Ushirikiano wa Kiuchumi wa Kikanda, ambavyo vinatoa wito wa hatua za pamoja katika maeneo kama vile nishati, miundombinu, madini, utalii, usimamizi wa mbuga za kitaifa, na afya ya umma.

‘Hatua muhimu mbele’

Inapendekezwa

"Kupitia uratibu wa pamoja... DRC na Rwanda zitaendesha maendeleo ya kiuchumi na kuboresha maisha ya watu na jamii wanazoishi katika eneo la Maziwa Makuu," Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema.

Wajumbe kutoka nchi zote mbili pia walikutana katika mkutano wa kwanza wa Kamati ya Pamoja ya Usimamizi siku ya Alhamisi.

Chombo hicho kitakuwa na jukumu la kutekeleza makubaliano ya amani na kutatua migogoro. Mkutano huo ulisababisha uteuzi wa wenyeviti wa kamati, makubaliano juu ya taratibu za utawala, na maandalizi ya kuzindua Mfumo wa Pamoja wa Uratibu wa Usalama.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitaja mikutano hiyo kama "hatua muhimu mbele" na kusema kuwa Washington hivi karibuni itaandaa mkutano wa wakuu wa nchi kutoka eneo hilo ili kukuza amani, utulivu, na ustawi.

CHANZO:TRT World and Agencies
