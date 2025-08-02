Marekani imeandaa mazungumzo ya ngazi ya juu wiki hii kwa lengo la kuharakisha utekelezaji wa makubaliano ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo (DRC) na Rwanda, kama sehemu ya juhudi pana za kumaliza mvutano na kukuza ukuaji wa kiuchumi katika eneo la Maziwa Makuu barani Afrika.

Mikutano hiyo, iliyofanyika Washington kuanzia Julai 30 hadi Agosti 1, ililenga kuimarisha uratibu wa usalama na kuweka msingi wa ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda, kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani.

"Mikutano hii ilijikita katika utekelezaji wa vipengele vya usalama vya makubaliano hayo na kujenga mfumo wa fursa za ukuaji wa kiuchumi wa kikanda, ambavyo kwa pamoja ni muhimu kwa kufanikisha utulivu wa muda mrefu na amani ya kudumu katika eneo la Maziwa Makuu," ilisema wizara hiyo katika taarifa.

Ijumaa, maafisa kutoka mataifa yote mawili walitia saini vipengele vya Mfumo wa Ushirikiano wa Kiuchumi wa Kikanda, ambavyo vinatoa wito wa hatua za pamoja katika maeneo kama vile nishati, miundombinu, madini, utalii, usimamizi wa mbuga za kitaifa, na afya ya umma.

‘Hatua muhimu mbele’