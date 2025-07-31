UTURUKI
2 dk kusoma
Ni muhimu kwa ubinadamu kumaliza udhalimu wa Israel huko Gaza: Erdogan
Rais wa Uturuki amelaani vikali mashambulizi ya Israel dhidi ya Wapalesina huko Gaza.
Ni muhimu kwa ubinadamu kumaliza udhalimu wa Israel huko Gaza: Erdogan
Rais Erdogan akiwa na Nguema wa Gabon./Picha: AA
31 Julai 2025

Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti kumaliza udhalimu wa Israel dhidi ya Gaza na kutoa kipaumbele kwa ugawaji wa misaada kwenye maeneo yaliyokumbwa na majanga ya kibinadamu.

Akizungumza na wanahabari akiwa na rais wa Gabon Brice Oligui Nguema, Erdogan alisema,“Kipaumbele chetu ni kuhakikisha kuwa misaada ya kibinadamu inawafikia ndugu zetu wa Gaza.”

“Kama ubinadamu, tunapaswa kufanya kila liwezekanalo kumaliza udhalimu huu,” alisema.

Rais huyo wa Uturuki alilaani vikali mashambulizi yanayoendelea ya Israel dhidi ya raia wa Palestina, hususani kwa kushindishwa njaa na kuteswa huko Gaza.

“Kwa kila tone la dhamira, huruma na utu uko ukingoni kutokana na udhalimu huu,” alisema.

“Hatupaswi kukaa kimya wakati watoto wanaendelea kufa kwa njaa huku raia wanaotafuta chakula wakipigwa risasi kwa makusudi.”

Shinikizo dhidi ya Israel

Inapendekezwa

Aliongeza kuwa, Uturuki itaendelea kuongeza juhudi za kidiplomasia kuongeza shinikizo dhidi ya Israel.

“Tutajitahidi kuiongezea Israel shinikizo katika siku sijazo ili isitishe janga la kibinadamu huko Gaza,” alisema, akisisitiza kuwa Uturuki inaendelea kuratibu suala hilo na washirika wake wa kimataifa.

Akiangazia mshikamano wa Uturuki kwa Wapalestina, aliongeza: “Tunataka ndugu zetu wa Gaza wasijisikie wapweke. Tutaendelea kuhakikisha kuwa amani ya kudumu inapatikana.”

Erdogan aliguswa na uungwaji mkono wa Palestina na nchi za Ulaya, akisema kuwa “zinatia moyo.”

 “Tunathamini sauti za Ulaya. Tunafurahishwa na kila hatua ya kutambua dola ya Palestina,” alisema.

Kauli yake inakuja wakati Gaza inaendelea kukabiliana na majanga ya kibinadamum ambapo zaidi ya Wapalestina 60,000 wameuwawa kuanzia Oktoba 7, 2023, huku wakikabiliwa na upungufu wa chakula, maji na vifaa vya matibabu.

 

CHANZO:TRTWorld
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us