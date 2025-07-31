Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti kumaliza udhalimu wa Israel dhidi ya Gaza na kutoa kipaumbele kwa ugawaji wa misaada kwenye maeneo yaliyokumbwa na majanga ya kibinadamu.

Akizungumza na wanahabari akiwa na rais wa Gabon Brice Oligui Nguema, Erdogan alisema,“Kipaumbele chetu ni kuhakikisha kuwa misaada ya kibinadamu inawafikia ndugu zetu wa Gaza.”

“Kama ubinadamu, tunapaswa kufanya kila liwezekanalo kumaliza udhalimu huu,” alisema.

Rais huyo wa Uturuki alilaani vikali mashambulizi yanayoendelea ya Israel dhidi ya raia wa Palestina, hususani kwa kushindishwa njaa na kuteswa huko Gaza.

“Kwa kila tone la dhamira, huruma na utu uko ukingoni kutokana na udhalimu huu,” alisema.

“Hatupaswi kukaa kimya wakati watoto wanaendelea kufa kwa njaa huku raia wanaotafuta chakula wakipigwa risasi kwa makusudi.”