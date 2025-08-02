Usafirishaji wa kwanza wa gesi asilia kutoka Uturuki kwenda Syria umeanza, Waziri wa Nishati na Rasilimali Asilia wa Uturuki , Alparslan Bayraktar, alisema.

Akizungumza wakati wa uzinduzi wa bomba la gesi asilia kati ya Uturuki na Syria siku ya Jumamosi, Bayraktar alisema gesi asilia kutoka Azerbaijan itasafirishwa kwenda Syria kupitia Kilis, mji wa mpakani wa Uturuki unaopakana na kaskazini mwa Syria.

Muunganisho wa gesi asilia kutoka Kilis hadi Aleppo, Syria, ulikamilika Mei 21, baada ya ukarabati wa mabomba yaliyoharibika.

Alisema hadi mita za ujazo bilioni 2 (BCM) za gesi asilia zinaweza kusafirishwa kila mwaka kwenda Syria, zikizalisha umeme wa kuendesha kaya milioni 5.

Bayraktar pia alisema kuwa usafirishaji wa umeme kwenda Syria kwa sasa unafanyika kupitia maeneo manane, huku uwezo ukitarajiwa kuongezeka kwa asilimia 25 mwanzoni na kisha kuongezeka zaidi ya mara mbili.

Utaalamu wa kiufundi