Waziri wa nishati wa Uturuki anasema kuwa mauzo ya kila mwaka yanaweza kufikia milioni 2 za mita ya ujazo, ikiweza kuwapa nguvu milioni 5 za nyumba.
2 Agosti 2025

Usafirishaji wa kwanza wa gesi asilia kutoka Uturuki kwenda Syria umeanza, Waziri wa Nishati na Rasilimali Asilia wa Uturuki , Alparslan Bayraktar, alisema.

Akizungumza wakati wa uzinduzi wa bomba la gesi asilia kati ya Uturuki na Syria siku ya Jumamosi, Bayraktar alisema gesi asilia kutoka Azerbaijan itasafirishwa kwenda Syria kupitia Kilis, mji wa mpakani wa Uturuki unaopakana na kaskazini mwa Syria.

Muunganisho wa gesi asilia kutoka Kilis hadi Aleppo, Syria, ulikamilika Mei 21, baada ya ukarabati wa mabomba yaliyoharibika.

Alisema hadi mita za ujazo bilioni 2 (BCM) za gesi asilia zinaweza kusafirishwa kila mwaka kwenda Syria, zikizalisha umeme wa kuendesha kaya milioni 5.

Bayraktar pia alisema kuwa usafirishaji wa umeme kwenda Syria kwa sasa unafanyika kupitia maeneo manane, huku uwezo ukitarajiwa kuongezeka kwa asilimia 25 mwanzoni na kisha kuongezeka zaidi ya mara mbili.

Miundombinu ya nishati ya Syria ilipata uharibifu mkubwa kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoanza mwaka 2011.

Vituo vya uzalishaji wa umeme, mistari ya usafirishaji, na mifumo ya gesi asilia viliharibiwa vibaya, na kusababisha upatikanaji wa umeme wa kila siku katika maeneo mengi kupungua hadi masaa 3-4 tu.

Baada ya kuanguka kwa utawala wa Baath mnamo Desemba 2024, kipindi cha mpito kilianzishwa nchini Syria, huku ujenzi upya wa miundombinu ya nishati ukitambuliwa kama kipaumbele cha juu.

Kwa kutumia utaalamu wake wa kiufundi na ukaribu wa kijiografia, Uturuki ilianza kuchangia kikamilifu juhudi za ujenzi upya katika kipindi hiki.

Uturuki hapo awali ilikuwa ikisambaza kiasi kidogo cha umeme kwa kaskazini mwa Syria, mara kwa mara ikitoa msaada wa kikanda kupitia mistari ya usafirishaji.

