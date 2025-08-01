Uturuki imeadhimisha kumbukumbu ya miaka 50 tangu kutiwa saini kwa Mkataba wa Helsinki (au Hati ya Mwisho), ambao ni msingi wa kuanzishwa kwa OSCE.
"Ulitiwa saini mwaka 1975 kama sehemu ya Mkutano wa Usalama na Ushirikiano Barani Ulaya, uliobuniwa wakati wa Vita Baridi ili kupunguza mvutano na migogoro kati ya kambi hasimu, Mkataba wa Mwisho wa Helsinki uliweka misingi ya muundo wa usalama unaojikita katika mazungumzo na ushirikiano katika eneo pana linalojumuisha Ulaya, Atlantiki ya Kaskazini, na Eurasia, na kuweka kanuni kuu zinazobakia kuwa muhimu hadi leo," ilisema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki siku ya Ijumaa.
Uturuki imeunga mkono mchakato huo tangu mwanzo kama mojawapo ya nchi waasisi wa Mkataba wa Helsinki.
"Kwa kufanya hivyo, haikuonesha tu dhamira yake kwa amani na utulivu wa kikanda, bali pia ilichangia kikamilifu katika uundaji wa muundo wa usalama barani Ulaya unaojikita katika misingi ya sheria za kimataifa," imeeleza Wizara hiyo.
Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa Uturuki imeendelea kuwa na dhamira hiyo tangu mkutano huo ulipogeuka kuwa OSCE mwaka 1994.
"Uturuki inaendelea kuchangia kikamilifu katika OSCE, ambayo ni jukwaa kubwa zaidi la usalama wa kikanda linalotumia mtazamo jumuishi wa usalama unaojumuisha vipengele vya kisiasa na kijeshi, kiuchumi na kimazingira, na haki za binadamu," ilisomeka zaidi.
Ikiitambua OSCE kama mhimili muhimu wa amani na utulivu katika eneo kubwa, Uturuki inaunga mkono kikamilifu juhudi za kuboresha ufanisi na utendaji wa shirika hilo.
"Katika hatua zinazokuja, Uturuki itaendelea kwa msimamo thabiti kuendeleza diplomasia ya kimatendo, mazungumzo, na ushirikiano katika kuunga mkono mfumo wa pande nyingi, na itaendelea kushiriki kikamilifu katika juhudi za kuimarisha amani na utulivu katika eneo la OSCE licha ya changamoto zote zinazokabiliwa kwa sasa."