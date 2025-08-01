Uturuki imeadhimisha kumbukumbu ya miaka 50 tangu kutiwa saini kwa Mkataba wa Helsinki (au Hati ya Mwisho), ambao ni msingi wa kuanzishwa kwa OSCE.

"Ulitiwa saini mwaka 1975 kama sehemu ya Mkutano wa Usalama na Ushirikiano Barani Ulaya, uliobuniwa wakati wa Vita Baridi ili kupunguza mvutano na migogoro kati ya kambi hasimu, Mkataba wa Mwisho wa Helsinki uliweka misingi ya muundo wa usalama unaojikita katika mazungumzo na ushirikiano katika eneo pana linalojumuisha Ulaya, Atlantiki ya Kaskazini, na Eurasia, na kuweka kanuni kuu zinazobakia kuwa muhimu hadi leo," ilisema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki siku ya Ijumaa.

Uturuki imeunga mkono mchakato huo tangu mwanzo kama mojawapo ya nchi waasisi wa Mkataba wa Helsinki.

"Kwa kufanya hivyo, haikuonesha tu dhamira yake kwa amani na utulivu wa kikanda, bali pia ilichangia kikamilifu katika uundaji wa muundo wa usalama barani Ulaya unaojikita katika misingi ya sheria za kimataifa," imeeleza Wizara hiyo.

Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa Uturuki imeendelea kuwa na dhamira hiyo tangu mkutano huo ulipogeuka kuwa OSCE mwaka 1994.