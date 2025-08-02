Na Charles Mgbolu na Millicent Akeyo

Kwa zaidi ya watu bilioni moja barani Afrika, maandalizi ya chakula mara nyingi yanahusisha kupika juu ya moto wa wazi au majiko yanayotoa moshi, hali inayosababisha kuvuta hewa yenye sumu ambayo huathiri afya yao kwa muda mrefu.

Jikoni, ambalo kwa kawaida ni moyo wa nyumba, linageuka kuwa hatari kwa afya. Ni tishio la kimya ambalo mara nyingi halitambuliki hadi hali mbaya zaidi itokee.

Takwimu zinaonyesha hali hii. Familia nne kati ya tano barani Afrika bado zinatumia nishati chafu kama kuni, mkaa au samadi kupikia, kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na Shirika la Kimataifa la Nishati (IEA) katikati ya Julai.

Utafiti huo, unaoitwa 'Universal Access to Clean Cooking in Africa,' unasema kuwa mbinu hizi za kupikia zinachangia zaidi ya vifo vya mapema 800,000 kila mwaka vinavyotokana na uchafuzi wa hewa majumbani. Wanawake na watoto ndio waathirika wakuu.

Zaidi ya mgogoro wa kiafya, mzigo huu pia ni wa kimazingira na kiuchumi, na umekuwa mgumu kutatua.

Hata hivyo, ripoti ya IEA inapendekeza kuwa hali hii si lazima iwe ukweli wa Afrika milele.

Inasema kuwa nchi za Afrika zinaweza kufunga pengo moja kubwa zaidi la nishati na maendeleo barani humo ndani ya miaka 15 tu – ikiwa zitafuata maendeleo yaliyopatikana katika uchumi mwingine unaoendelea ambao ulikumbana na tatizo hili.

"Tukifanikiwa kubadili suluhisho la kupikia safi, bila shaka faida zitakuwa ni kupunguza uzalishaji wa hewa chafu, jambo ambalo ni muhimu kwa nchi nyingi barani Afrika, na kuokoa bayoanuwai ya bara kwa kupunguza ukataji miti kwa ajili ya kuni," anasema Syrine El Abed, meneja wa programu ya IEA kwa Afrika Mashariki na Kati, akizungumza na TRT Afrika.

Kuchora changamoto

Ripoti hiyo inaonyesha ramani ya kina ya miundombinu safi ya kupikia katika Afrika Kusini mwa Jangwa la Sahara, pamoja na tathmini ya gharama na upatikanaji wa kila suluhisho hadi kiwango cha kilomita za mraba.

Inafuatilia matokeo ya Mkutano wa Kupikia Safi Afrika, uliofanyika Mei 2024 huko Paris na IEA na washirika wake. Mkutano huo ulivutia ahadi za zaidi ya dola bilioni 2.2 kutoka sekta ya umma na binafsi.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, zaidi ya dola milioni 470 kati ya ahadi hizo tayari zimetolewa.

"Matamko yetu yamewezesha mtazamo wa pamoja kuhusu tatizo fulani. Pia tunalenga kuhakikisha kuwa watu ambao wataathiriwa zaidi na mabadiliko haya ya kupikia safi hawabebi gharama zisizo za lazima," anasema Kamishna wa Umoja wa Afrika wa miundombinu na nishati, Lerato Mataboge, akizungumza na TRT Afrika.