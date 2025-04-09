جاءت دعوتها عبر مقطع مصوّر نشرته على حسابها في إنستغرام، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أيام من توجيهها انتقادات حادة إلى الشركة خلال حفل رسمي في الولايات المتحدة، بسبب تورطها في دعم إسرائيل، وهو ما أدى لاحقاً إلى فصلها من عملها في قسم الذكاء الصناعي بالشركة.

وقالت أبو السعد إنها اختارت نشر الفيديو بعد تلقيها عديداً من الرسائل من متضامنين يرغبون في دعمها. وأضافت: "تجب مقاطعة جميع منتجات مايكروسوفت حتى تتبنى مواقف إنسانية، وتكفّ عن دعمها المادي لإسرائيل".

كما دعت إلى فضح جميع الشركات التي تقدم دعماً مماثلاً، مشددةً على ضرورة أن يُعبّر الموظفون في مثل هذه الشركات عن مواقفهم، حتى لو كلّفهم ذلك وظائفهم. وقالت: "كل شخص يعمل في شركة تنتهك المبادئ الإنسانية عليه أن يرفع صوته ويغادرها، ويتحدث علناً عن ذلك".

كانت قناة CNBC الأمريكية قد أفادت، الاثنين، بأن شركة مايكروسوفت أقالت أبو السعد بعد مقاطعتها كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الصناعي، مصطفى سليمان، خلال احتفال الشركة بالذكرى الخمسين لتأسيسها، حيث قالت إن الإدارة تشارك في الإبادة الجماعية في غزة، و"أيدي الشركة ملوثة بدماء الفلسطينيين".

يشار إلى أن وكالة أسوشيتد برس أجرت حقيقاً في مطلع عام 2025 كشف عن استخدام نماذج الذكاء الصناعي من شركتي مايكروسوفت وOpenAI في برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف في كل من غزة ولبنان.

وترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادةً جماعيةً في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​