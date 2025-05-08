سياسة
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وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد الحوثيين بـ"ضربات موجعة" ويهدّد طهران بـ"مصير حماس في غزة"
هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بتكرار سيناريو غزة في طهران، كما حذّر جماعة الحوثي اليمنية من مواصلة استهداف إسرائيل.
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد الحوثيين بـ"ضربات موجعة" ويهدّد طهران بـ"مصير حماس في غزة"
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس / Reuters
8 مايو 2025

وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "أحذر القيادة الإيرانية التي تموّل وتسلح وتوجه تنظيم الحوثيين الإرهابي: أسلوب الحروب بالوكالة قد انتهى".

وأضاف: "أنتم تتحملون المسؤولية المباشرة، ما فعلناه بحزب الله في بيروت، وبحماس في غزة، وبالأسد في دمشق، وبالحوثيين في اليمن، سنفعله بكم في طهران أيضاً".

وحذّر كاتس في بيان نشره على منصة إكس، الحوثيين من تلقي "ضربات موجعة من إسرائيل إذا واصلت استهدافها"، مؤكّداً جاهزية الجيش لأي مهمة.

والأحد، استهدف الحوثيون مطار بن غوريون في تل أبيب، ما أوقع 8 مصابين ودفع 12 شركة طيران دولية إلى تعليق رحلاتها.

ومساء الأحد، توعَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على اليمن، بعد قصف جماعة الحوثي مطار بن غوريون.

ومراراً، أعلنت جماعة الحوثي إطلاق صواريخ باليستية على مطار بن غوريون، لكن للمرة الأولى أقرت إسرائيل، بسقوط صاروخ يمني بمحيط المطار وتأثيره بشكل مباشر في حركة الملاحة.

يأتي التصعيد، في وقت تتعرض فيه جماعة الحوثي لعدوان أمريكي مكثف منذ منتصف مارس/آذار الماضي، استهدف عشرات المواقع وأسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، وفق الجماعة التي تقول إن واشنطن شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ ذلك الحين.

ورغم استئناف الهجمات الأمريكية ضد اليمن عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب للجيش بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين، لا تزال الجماعة تنفذ عمليات عسكرية تصيب أهدافاً في إسرائيل وأهدافاً أمريكية في البحر الأحمر.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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