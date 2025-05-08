وتحطمت المروحية في منطقة قرب ينابيع غانغاناني للمياه الساخنة في الولاية، وفق ما ذكرته مجلة "الهند اليوم".

وعقب الحادثة، أصدر رئيس وزراء أوتاراخند، بوشكار سينغ دامي في تصريح صحفي أوامر للتحقيق في أسباب تحطم المروحية.

جدير بالذكر أن الجيش الهندي أعلن، الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان وإقليم "آزاد كشمير" المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.

وقال إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها "بنى إرهابية"، بينما أعلنت حكومة إسلام آباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 57 آخرين.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم "جامو وكشمير" الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين.



