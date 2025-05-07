وتصاعد الدخان الأسود من مدخنة الفاتيكان حسب التقليد المتبع، ما يعني فشل التوصل إلى أغلبية الثلثين في اختيار بابا الفاتيكان الجديد.

ودخل الكرادلة الـ133 إلى كنيسة سيستين على وقع الترانيم المسيحية، وأدوا اليمين واحداً تلو الآخر.

وبعد ذلك صدر الأمر اللاتيني "Extra Omnes" والذي يعني "ليخرج من لا علاقة له"، ولم يبق في الكنيسة سوى الكرادلة المنتخبين.

وابتداءً من يوم غد الخميس، سيصوّت 133 كاردينالاً 4 مرات يومياً، مرتين صباحاً ومرتين بعد الظهر، حتى يجري انتخاب البابا.

وفي حال جرى انتخاب البابا، فسيرتفع الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستين، وذلك كإعلان على أنه جرى اختيار الزعيم الروحي الجديد للكاثوليك.