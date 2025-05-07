تركيا
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بريطانيا وتركيا تتفقان على بدء مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة
صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط بأن العلاقات الاقتصادية بين بلاده وبريطانيا تزداد قوة يومياً، وأنها تمهّد الطريق لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة المحدثة قريباً.
بريطانيا وتركيا تتفقان على بدء مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة
وزير التجارة التركي عمر بولاط خلال افتتاح منتدى الأعمال التركي البريطاني / AA
7 مايو 2025

جاء ذلك في كلمة الأربعاء، خلال افتتاح منتدى الأعمال التركي البريطاني الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK) ومعهد المديرين البريطاني (IOD) في لندن.

وأوضح بولاط أن المملكة المتحدة هي ثالث أكبر وجهة للصادرات التركية بقيمة بلغت العام الماضي 15.3 مليار دولار. وذكر أن تركيا بتقديمها الحوافز الاستثمارية القوية مع نهج موجّه نحو الكفاءة العالية أصبحت مركزاً للعديد من الشركات العالمية.

وأضاف أن استثمارات الشركات البريطانية في تركيا وصلت إلى 9 مليارات دولار العام 2023، لافتاً إلى أن ذلك مؤشر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي وإمكاناته.

وفي المقابل بلغت الاستثمارات التركية في بريطانيا 4.3 مليارات دولار، وفق الوزير، مبيناً أن قطاع المقاولات تصدر مختلف القطاعات. وأكد بولاط أن زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل قوي، يمنح الطموح والقوة الدافعة لتوقيع اتفاقية تجارة حرة محدَّثة بين البلدين.

وكانت تركيا وبريطانيا وقعتا اتفاقية تجارة حرة في ديسمبر/كانون الأول 2020، قبيل خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بأيام بناء على مبدأ الربح المتبادل، وأعلن البلدان في يوليو/تموز الماضي نيتهما تحديثها.

وستوفر اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، التي تشمل أيضاً مجالات مثل التجارة والخدمات الرقمية، الفرصة لاتفاقية القرن الـ21 التي ستكون أكثر ملاءمة للاقتصادات العصرية في كلٍّ من المملكة المتحدة وتركيا.

مصدر:TRT Arabi
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