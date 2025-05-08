الحرب على غزة
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الاحتلال يواصل التصعيد في الضفة.. عشرات المعتقلين ومبانٍ مهدّمة في طولكرم
أصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع استمرار العملية العسكرية بمدينتي جنين وطولكرم.
الاحتلال يواصل التصعيد في الضفة.. عشرات المعتقلين ومبانٍ مهدّمة في طولكرم
الاحتلال يخلي منازل في مخيم نور شمس تمهيدا لهدمها / Reuters
8 مايو 2025

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس الأربعاء، 45 فلسطينياً على الأقل من الضفة.

وأشار البيان إلى أن "من بين المعتقلين أطفالاً وأسرى سابقين"، مشيراً إلى أنه "تركزت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظتي الخليل، وسلفيت، رافقها اعتداءات وضرب مبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تخريب وتدمير منازل المواطنين".

عشرات الإصابات في نابلس

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة بمدينة نابلس شمالي الضفة، ولحقتها تعزيزات عسكرية قادمة من جهة حوارة والطور.

وذكرت "وفا" أن 8 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال، واعتقل أحدهم، إضافة إلى شاب آخر، خلال اقتحام حارة الياسمينة في البلدة القديمة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن 7 إصابات وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، جميعها بحالة مستقرة.

بدورها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 53 فلسطينياً بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانياً.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت أيضاً، منطقة نابلس الجديدة والتعاون العلوي برفقة جرافتين، وشرعت بهدم منزل مكون من طابقين، أحدهما مأهول بالسكان والثاني قيد الإنشاء.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال سلمت إخطاراً بوقف العمل في بناء منزل في منطقة التعاون العلوي بالمدينة.

عدوان متواصل بطولكرم

تزامناً مع ذلك، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ102 على التوالي، ولليوم الـ89 على مخيم نور شمس شرقي المدينة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال انتشرت، صباح اليوم الخميس، بشكل مكثف في مخيم نور شمس ومحيطه، وأقامت حواجز عسكرية عند مدخله على شارع نابلس، وفرضت قيوداً مشددة على دخول سكان المنازل المهددة بالهدم.

وكانت سلطات الاحتلال أخطرت السكان، مساء أمس الأربعاء، بهدم 15 بناية جديدة في المخيم في ثلاث مناطق، وأمهلتهم ساعتين لإخلائها صباحاً.

وأعلنت "اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس"، أن عدد البنايات والمنازل التي هدمها الاحتلال خلال ثلاثة الأيام الماضية فاق 48 بناية ومنزلاً، وأكّدت أن بعض المنازل هدمها الاحتلال من دون إخطار مسبق لأصحابها.

في غضون ذلك، انتشرت آليات الاحتلال بشكل مكثف في الشوارع الرئيسية للمدينة، وحاولت اعتراض وإعاقة حركة مرور المواطنين والمركبات.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفاً و400، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل إبادة جماعية ممنهجة بغزة، خلفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.


مصدر:TRT Arabi
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