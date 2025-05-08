الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
شهداء وجرحى جراء قصف للاحتلال على غزة.. وصور للأقمار الاصطناعية تكشف عن تدمير 80% من رفح
استشهد مواطن وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في وسط قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 11 شهيداً في إطار حرب الإبادة المستمرة منذ 19 شهراً على القطاع.
شهداء وجرحى جراء قصف للاحتلال على غزة.. وصور للأقمار الاصطناعية تكشف عن تدمير 80% من رفح
غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مطعم أسفرت عن استشهاد العشرات في مدينة غزة، الأربعاء 7 مايو 2025. / AP
8 مايو 2025

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء غارة شنتها طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال على منزل لعائلة الشعراوي في محيط مدرسة السوارحة جنوب غربي النصيرات. وأعلن مستشفى العودة في النصيرات عن وصول جثمان شهيد وإصابة أحد المواطنين من منطقة السوارحة.

وفي السياق نفسه، أصيب مواطن بنيران أطلقتها طائرة مسيّرة في شارع النزاز بحي الشجاعية، بالتوازي مع قصف مدفعي استهدف شرق حي الشجاعية والتفاح في مدينة غزة.

وأفادت المصادر الطبية صباح اليوم باستشهاد مواطنين في قصف استهدف منزلاً في حي الشجاعية أيضاً، بينما لقيت طفلة حتفها وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف خيمة للنازحين غرب مدينة خان يونس.

وأصيب أربعة آخرون في قصف مدفعي للاحتلال استهدف خيام النازحين غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أصيب طفل برصاص الاحتلال في قدمه بمحيط مخيم الصمود في المواصي.

وفي اعتداء منفصل، أصيب صيادان بنيران الزوارق البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل خان يونس. كما استمر الجيش الإسرائيلي في عمليات نسف المنازل في مناطق متفرقة من رفح جنوبي القطاع، وكذلك في حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة.

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن صور تظهر دماراً هائلاً في رفح، التي تنوي الحكومة الإسرائيلية نقل المواطنين إليها وفقاً لخطة "عربات جدعون" العسكرية. وقد أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة لتشمل احتلال كامل القطاع.

وتشير الصور إلى أن نحو 80% من المباني في مدينة رفح قد جرى تدميرها، بينما لم يتبقَ من المدينة سوى الجزء الشمالي. وذكر التقرير أن مارس/آذار 2024 شهد تدمير نحو 1100 مبنى في رفح، وهو الرقم الأعلى مقارنة ببقية مناطق القطاع خلال الفترة نفسها.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاماً، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع المجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us