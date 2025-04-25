ومثّل تركيا في الاجتماع نائب وزير الخارجية نوح يلماز، فيما شارك من الجانب الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، حسبما أفادت مصادر في الخارجية التركية.

وخلال المشاورات جرى تبادل الأفكار حول قضايا إقليمية على رأسها سوريا وفلسطين، حيث أكد يلماز أن أولوية تركيا تجاه سوريا هي "ضمان الاستقرار والأمن فيها من خلال الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها".

وذكر يلماز أن أنقرة تتابع عن كثب التطورات في سوريا من هذا المنطلق ومن منظور ضمان الأمن القومي التركي.

وجدد يلماز التأكيد على موقف تركيا الداعي لرفع العقوبات عن سوريا باعتبارها الطريقة الأكثر فعالية وجدوى لدعم الحكومة السورية سياساً ومالياً، كما أكد ضرورة وقف هجمات إسرائيل على سوريا.

وبخصوص الإبادة الإسرائيلية المستمرة بقطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف، شدد يلماز على ضرورة وقف المذبحة في غزة بأسرع وقت ممكن.

وجرى خلال الاجتماع بحث الوضع الأمني في الشرق الأوسط وسبل تحقيق الاستقرار وإرساء السلام في المنطقة.