وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 38 شهيداً (منهم 4 انتشلت جثامينهم من بين الركام) و145 مصاباً خلال آخر 24 ساعة".

وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ استئناف إسرائيل إبادتها الجماعية في 18 مارس/آذار الماضي بلغت "2545 شهيداً و6 آلاف و856 مصاباً".

وبذلك، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52 ألفاً و653 قتيلاً و118 ألفاً و897 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرستين في مخيم البريج ومدينة غزة منذ الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، إلى 49 شهيداً، و73 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وفقاً لـ"وفا" والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بارتفاع حصيلة المجزرتين اللتين ارتكبهما الاحتلال في قصف مدرسة أبو هميسة التي تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع، الليلة الماضية، إلى 33 شهيداً، و73 مصاباً، إذ استهدفها مرتين.

كما ارتفعت حصيلة قصف مدرسة الكرامة شرق مدينة غزة صباح اليوم إلى 16 شهيداً وعشرات المصابين.

وفي وقت لاحق من اليوم، أفاد مصدر طبي بأن جيش الاحتلال استهدف أيضاً مدرسة "الكرامة" في حي التفاح شرقي مدينة غزة، التي كانت تؤوي نازحين، مما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين.

ومنذ بداية الحرب، استهدفت قوات الاحتلال 234 مركزاً من المراكز الطبية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية. وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات تأتي في وقت تعيش فيه المنظومة الصحية في غزة انهياراً تاماً بسبب تدمير المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى، فضلاً عن نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. كما تسببت الحرب في تعرض الطواقم الطبية لضغوط هائلة مع إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والدول الحرة حول العالم إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مطالبا بإنهاء شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الأربعاء عن ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 213 صحفياً، وذلك بعد استشهاد الصحفي نور الدين مطر عبدو، المذيع والمحرر الصحفي في عدة وسائل إعلامية، جراء قصف استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأدان المكتب الحكومي استهداف الصحفيين، مطالباً المؤسسات الحقوقية والصحفية حول العالم بإدانة هذه الجرائم المستمرة ضد الصحفيين في غزة.

كما حمل المكتب الحكومي المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم ضد الصحفيين لكل من إسرائيل والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة في غزة، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا. ودعا إلى ممارسة الضغط الفاعل على إسرائيل لوقف هذه الجرائم وحماية الصحفيين والإعلاميين في غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 52615 شخصا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 118752 آخرين.

وتواصل طواقم الإسعاف والإنقاذ جهودها في الوصول إلى الضحايا وسط الصعوبات التي تواجهها بسبب الدمار الواسع في البنية التحتية واستمرار القصف.