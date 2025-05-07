سياسة
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الخارجية الروسية: العلاقات بين موسكو وواشنطن تسير نحو طبيعتها رغم التعقيدات
أعلنت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن بدأت تعود إلى طبيعتها، بعد أن كانت في حالة انقطاع تام، مؤكدة أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة في مسار معقد.
الخارجية الروسية: العلاقات بين موسكو وواشنطن تسير نحو طبيعتها رغم التعقيدات
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا / Reuters
7 مايو 2025

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها اليوم الأربعاء، ونشرتها وسائل إعلام روسية، من بينها وكالتا "تاس" و"سبوتنيك".

وقالت زاخاروفا إن استعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن ليست بالأمر السهل، لكنها تسير عبر عدة مسارات متوازية. وأوضحت أن العمل جارٍ بشكل محدد على تحسين أداء السفارات، في إطار جهود أوسع لإعادة التواصل بين الجانبين.

وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه العملية تشمل مشاورات دبلوماسية تجري بين ممثلي وزارتي الخارجية في البلدين، كما حدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، إطارها العام ولهجتها.

وأضافت المتحدثة أنه توجد قنوات اتصال قائمة بالفعل بين الجانبين، وتجري في أماكن مختلفة، بما في ذلك خارج روسيا والولايات المتحدة، وتشمل محادثات بين نواب ومسؤولين من كلا البلدين. كما ذكرت أن أعضاء من مجلس الشيوخ الروسي على تواصل مع نظرائهم في الكونغرس الأمريكي.

واختتمت زاخاروفا تصريحها بتأكيد أن العمل متواصل حالياً من أجل تحسين أو إعادة بعض جوانب الوضع الطبيعي إلى أنشطة البعثات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن وصف هذا الوضع بدقة ليس بالأمر السهل، لكنه يعكس وجود إرادة سياسية لإعادة بناء قنوات التواصل بين البلدين.

مصدر:TRT ARABI
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