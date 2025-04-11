تركيا
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محكمة تركية تدين متهمِين بالتجسس لصالح "الموساد"
أدانت محكمة تركية عدداً من الأشخاص المتهمين بالتجسس لصالح مركز العمليات عبر الإنترنت لدى جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".
محكمة تركية تدين متهمِين بالتجسس لصالح "الموساد"
محكمة تركية تدين متهمين بالتجسس لصالح الموساد / AA
11 أبريل 2025

وذكرت مراسلة الأناضول أن المحكمة الجنائية الـ23 في إسطنبول عقدت الجمعة جلسة للبت في قضية 7 متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل.

وبعد إعلان هيئة المحكمة عزمها إصدار الحكم، استمعت إلى كلمة المتهمين الأخيرة.

وحكمت المحكمة على المتهم أحمد أرسين توملوجالي بالسجن 18 عاما و9 أشهر بتهمة جمع معلومات من المفترض أن تبقى سرية لأمن الدولة أو مصالحها السياسية الداخلية أو الخارجية، لغرض التجسس السياسي أو العسكري، وأمرت باستمرار حبسه.

كما قضت الهيئة نفسها بإدانة المتهمة بينان توملوجالي بالتهمة نفسها وحكمت عليها بالسجن 16 عاماً و8 أشهر، مع استمرار حبسها.

وأصدرت الهيئة أحكاماً بالسجن 15 عاماً و7 أشهر و15 يوماً بحق المتهمين غير المحبوسين جيم أوزجان، وأوزكان أريجان، وفضولي شيمشك، وديلا سلطان شيمشك بالتهمة نفسها، وقضت بالقبض عليهم فوراً مع النطق بالحكم.

مصدر:TRT Arabi
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