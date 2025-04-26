سياسة
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الجيش الهندي يعلن تبادلاً جديداً لإطلاق النار مع باكستان
أعلن الجيش الهندي فجر السبت، أن عناصره تبادلوا إطلاق النار خلال الليل مع القوات الباكستانية على طول خط المراقبة بين البلدين في كشمير، عقب حوادث وقعت في اليوم السابق.
الجيش الهندي يعلن تبادلاً جديداً لإطلاق النار مع باكستان
الجيش الهندي يعلن عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان / AFP
26 أبريل 2025

وقال الجيش الهندي إن إطلاق نار "غير مبرر" بأسلحة خفيفة شُنَّ من مواقع "عدة للجيش الباكستاني "على طول خط السيطرة في كشمير" ليل الجمعة-السبت.

وأشار في بيان إلى أن "القوات الهندية ردت بشكل مناسب مستخدمة أسلحة خفيفة" حسب قوله، مضيفاً أن إطلاق النار لم يُسفر عن وقوع إصابات.

والثلاثاء، أطلق مسلحون النار على سياح في منطقة باهالجام التابعة لإقليم جامو وكشمير الخاضعة لإدارة الهند، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين.

وبعد الهجوم، قطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته الرسمية إلى السعودية وعاد إلى نيودلهي، ليعقد فور وصوله اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى مع كبار المسؤولين لتقييم الوضع.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

كما وقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقاً.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملاً حربياً"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.

وألمحت حكومة إسلام آباد إلى أنها قد تعلق اتفاقية "سيملا" الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند، وأدت إلى إقامة خط السيطرة بين الطرفين.

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