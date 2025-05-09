سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد مفاوضات طويلة.. البرلمان الأوكراني يصدّق على اتفاقية المعادن النادرة مع واشنطن
صدّق البرلمان الأوكراني بالأغلبية أمس الخميس، على اتفاقية المعادن النادرة مع الولايات المتحدة، بعد مفاوضات طويلة شائكة.
بعد مفاوضات طويلة.. البرلمان الأوكراني يصدّق على اتفاقية المعادن النادرة مع واشنطن
جلسة بالبرلمان الأوكراني للتصويت على اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة / Reuters
9 مايو 2025

وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس-أوكرانيا" أن القانون أُقِرّ بأغلبية 338 صوتاً، متجاوزاً بذلك الأغلبية المطلوبة البالغة 226 صوتاً.

وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو في منشور على منصة إكس، إن "البرلمان الأوكراني صدّق على اتفاق الشراكة الاقتصادية التاريخي بين أوكرانيا والولايات المتحدة".

كما نقلت إذاعة "ساسبيلين" العامة الأوكرانية عن سفيريدينكو، قولها إن "الولايات المتحدة مستعدة للاستثمار في اقتصادنا، وفي باطن أرضنا. تحتفظ أوكرانيا بملكية المعادن وباطن الأرض".

وأشارت إلى أن الاتفاقية لا تشمل أي ديون أوكرانية تتعلق بعمليات نقل الأسلحة الأمريكية السابقة.

بدورها أكدت وزيرة الخارجية الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، أن البرلمان صدّق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية التاريخية مع الولايات المتحدة.

وأعربت عن أملها في أن تمهد هذه الوثيقة الطريق لبلادها من أجل الحصول على مساعدات عسكرية أمريكية جديدة "لصدّ الروس"، على حد تعبيرها.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصة إكس، الاتفاقية بأنها "وثيقة تاريخية بحقّ تفتح عديداً من الفرص الجديدة للتعاون".

يُذكَر أن هذا الاتفاق أُبرِمَ في أواخر أبريل/نيسان الماضي، بعد أسابيع من التوتّر بين كييف وواشنطن الذي بلغ أقصاه في المشادة الكلامية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني في المكتب البيضاوي في أواخر فبراير/شباط.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من خلال هذه الاتفاقية لاستعادة الأموال التي قدمتها لكييف لمساعدتها على حربها مع روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له مطلع فبراير/شباط الماضي، إن على أوكرانيا تزويد الولايات المتحدة بـ"المعادن النادرة"، واعتبر ذلك نوعاً من الدفع مقابل الدعم المالي الذي تقدّمه لها واشنطن في حربها ضد روسيا.

ولفت حينها إلى أن الولايات المتحدة قدّمَت مساعدات لأوكرانيا تفوق بكثير ما قدّمَته أي دولة أخرى، وقال: "لقد أنفقنا أكثر من 300 مليار دولار، فيما أنفقت أوروبا نحو 100 مليار، وهذا افرق كبير".

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us