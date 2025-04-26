تركيا
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اجتماع تحضيري في جدة استعداداً لدورة وزراء خارجية التعاون الإسلامي بإسطنبول
تستضيف مدينة إسطنبول التركية اجتماع الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك يومي 21 و22 يونيو/حزيران المقبل.
اجتماع تحضيري في جدة استعداداً لدورة وزراء خارجية التعاون الإسلامي بإسطنبول
إسطنبول تحتضن اجتماعا لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في يونيو / AA
26 أبريل 2025

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية لوكالة الأناضول، السبت، أن مدينة جدة السعودية ستحتضن، الثلاثاء المقبل، اجتماعاً تحضيرياً استعداداً للدورة التي ستستضيفها تركيا في يونيو.

وأوضحت المصادر أن نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز سيترأس الوفد التركي المشارك في الاجتماع التحضيري بجدة، الذي سيترأسه وفد جمهورية الكاميرون.
ومن المنتظر أن يلقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، كلمة خلال الاجتماع التحضيري، إلى جانب كلمة سيلقيها نائب وزير الخارجية التركي.

ويُعقد الاجتماع التحضيري في مقر منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، بمشاركة كبار المسؤولين من الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة. ومن المقرر أن تجري خلاله مناقشة مشاريع القرارات المدرَجة على جدول الأعمال، إضافة إلى استعراض التقارير التي تحدد السياسة العامة ومبادئ المنظمة.

وستُعرض مشاريع القرارات التي تُناقش في الاجتماع التحضيري لاعتمادها من قبل مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة خلال اجتماع إسطنبول.

ومن المقرر أن تتولى تركيا الرئاسة الدورية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمدة عام، بدءاً من الدورة الـ51 التي ستعقد في إسطنبول، حسب المصادر ذاتها.

وسبق لتركيا أن استضافت اجتماعات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أعوام 1976 و1991 و2004.

ويعتمد مجلس وزراء الخارجية في المنظمة قرارات تتعلق بقضايا مهمة تمس المجتمعات المسلمة، وعلى رأسها الوضع في قبرص، والأقلية التركية في تراقيا الغربية باليونان، والمجتمع التركي في جزر "أون إيكي أدالار" (الجزر الاثنا عشر) في بحر إيجه، إضافة إلى قضايا الأقليات المسلمة والأوضاع في سوريا.

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