سياسة
3 دقيقة قراءة
اجتماع طارئ للهيئة النووية في باكستان إثر هجمات هندية.. ودعوات غربية للتهدئة والحوار
دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى اجتماع طارئ لهيئة القيادة الوطنية اليوم السبت، إثر تصاعد التوتر مع الهند. فيما دعت دول عدة، البلدين لممارسة أعلى درجات ضبط النفس.
اجتماع طارئ للهيئة النووية في باكستان إثر هجمات هندية.. ودعوات غربية للتهدئة والحوار
طائرات حربية باكستانية / Reuters
10 مايو 2025

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إنه من المتوقع أن تعقد الهيئة، التي تتخذ القرارات السياسية المتعلقة بالترسانة النووية والصواريخ بالبلاد، اجتماعاً اليوم السبت.

تأتي الدعوة للاجتماع الطارئ، بعد ساعات من تبادل البلدين هجوماً بالصواريخ، في تصعيد للصراع المستمر منذ أيام.

وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف في كلمة متلفزة صباح اليوم السبت، أن الهند أطلقت صواريخ على ثلاث قواعد جوية باكستانية داخل البلاد، ولكن جرى اعتراض معظمها.

وأوضح شريف أن الصواريخ التي أطلقتها الهند استهدفت قاعدة نور خان الجوية في مدينة راولبندي، وقاعدة موريد الجوية في مدينة تشاكوال، وقاعدة رفيقي الجوية في مقاطعة جهانج في إقليم البنجاب الشرقي.

وأضاف: "وفقاً للمعلومات المتاحة حتى الآن، فإن جميع أصول القوات الجوية الباكستانية آمنة".

ولفت إلى أن بعض الصواريخ التي أطلقتها الهند أصابت أراضيها شرق البنجاب، كما وصلت أيضاً إلى أفغانستان، مؤكداً أن "باكستان لديها أدلة تثبت ذلك".

بدوره، أكد وزير السكك الحديدية في باكستان حنيف عباسي أن صواريخ "غوري" و"شاهين" النووية الباكستانية "مصوبة نحو الهند"، مشدداً على أنها "ليست مجرد زينة تعرض في الشوارع".

ولاحقاً، أعلن الجيش الباكستاني إطلاق عملية "البنيان المرصوص" رداً على الهجمات الهندية.  

وقال التليفزيون الباكستاني الرسمي اليوم السبت إن "هجمات انتقامية" جارية بعد أن أطلقت الهند صواريخ على ثلاث قواعد جوية داخل باكستان، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن "مواقع متعددة في الهند جار استهدافها بالهجمات الانتقامية".

وأضاف المصدر الرسمي ذاته أن العملية العسكرية أدت إلى تدمير موقع لتخزين صواريخ "براهموس" في بياس وقاعدتي باثانكوت وأودامبور الجويتين في الهند، مؤكداً أن الهجمات متواصلة في مختلف المناطق الهندية بمشاركة أكثر من 50 طائرة حربية.

دعوات للتهدئة

في غضون ذلك، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير ماركو روبيو تحدث مع قائد الجيش الباكستاني وحثه على خفض التصعيد.

وأضافت الوزارة، أن البعثة الدبلوماسية إلى باكستان تمنع تحركات جميع موظفيها وستعيد تقييم الوضع مساء اليوم السبت.

بدورها، حثت مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية، في بيان اليوم السبت "الهند وباكستان على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".

وجاء في البيان "ندعو إلى خفض التصعيد الفوري ونشجع البلدين على الانخراط في حوار مباشر من أجل التوصل إلى نتيجة سلمية".

وفي 6 مايو/أيار الجاري، شنت الهند ضربات صاروخية ضد أهداف داخل باكستان، بما في ذلك منطقة آزاد كشمير (كشمير الحرة) الواقعة تحت سيطرة إسلام آباد، وذلك بحجة الرد على هجوم وقع في 22 أبريل/نيسان الماضي بمنطقة بَهالغام، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً.

وأعلنت نيودلهي أنها استهدفت 9 مواقع قالت إنها تابعة لتنظيمات "إرهابية"، فيما ردت باكستان بأن الهجمات أصابت 6 مواقع مدنية، وأسفرت عن مقتل 33 شخصاً وإصابة 62 آخرين.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الباكستانية أنها أسقطت 5 طائرات حربية هندية خلال التصعيد، بينما لم تصدر نيودلهي أي تأكيد رسمي بهذا الشأن.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us