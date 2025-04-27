وأفادت مصادر طبية صباح اليوم الأحد، باستشهاد 12 فلسطينياً على الأقل وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق ما ذكرت مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالقذائف المدفعية منذ ساعات أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرق مدينة غزة، فيما قالت مصادر طبية إن القصف الإسرائيلي أسفر عن سقوط "شهيدتين في منطقة وادي العرايس بحي الشجاعية".

وفي استهداف ثانٍ، قال مسعفون إن "3 شهداء وعدداً من المصابين سقطوا في قصف إسرائيلي على شارع السكة في حي الزيتون"، فيما "استشهد 3 فلسطينيين وانتُشل رابع إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي التفاح شرق مدينة غزة".

ووسط قطاع غزة، "أغارت مسيّرة إسرائيلية على منزل شرقي مخيم المغازي دون إصابات"، وفق شهود.

أما في الجنوب، فقد أفادت مصادر طبية بـ"استشهاد شاب، 17 عاماً، إثر قصف إسرائيلي على بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس".

كما ذكرت المصادر نفسها، إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار تجاه مجموعة من الصيادين قبالة شاطئ مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد أحدهم وإصابة آخر بجروح متوسطة.

واسشهد طفل فلسطيني في قصف لمسيّرة إسرائيلية استهدف فجر الأحد، خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، حسبما أفادت مصادر طبية في مستشفى "ناصر" بالمدينة.

نفاد إمدادات الطحين

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الأحد، نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة.

وقالت الوكالة في منشور على حسابها بمنصة "إكس": "أعلن برنامج الأغذية العالمي في 25 أبريل/نيسان نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة، كما نفدت إمدادات الطحين من الأونروا في وقت سابق هذا الأسبوع".

وأوضحت الأونروا أن لديها "نحو 3000 شاحنة محملة بمساعدات منقذة للحياة جاهزة للدخول إلى غزة"، غير أن إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدات.

ويعتمد قطاع غزة، البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية التي توقفت تماماً منذ 2 مارس/آذار الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون.

وشددت المنظمة على أنه "يجب رفع الحصار" الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ سنوات.

والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي نفاد مخزونه الغذائي "بالكامل" في غزة بسبب عدم دخول أي مساعدات منذ 7 أسابيع بسبب الإغلاق الإسرائيلي للمعابر في واقعة تمثل "أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق، ما يفاقم الأوضاع في الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلاً".

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس جميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.