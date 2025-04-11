تنطلق اليوم فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يقام بين الحادي عشر والثالث عشر من أبريل الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلي منظمات دولية. ومن المقرر أن يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكلمة الافتتاحية في انطلاق المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم".

في سياق آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إرسال حاملة طائرات ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط، في إطار تصعيد عملياتها العسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن.

من جهتها، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً قدمته عائلات عدد من المحتجزين يطالب الحكومة بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء. بدوره أبدى وزير الطاقة إيلي كوهين سعادته حيال رفض المحكمة العليا التماساً قدمته منظمات حقوقية لإجباره على إعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

على صعيد مختلف، وقعت دمشق مع سيول اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية، وصفها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بـ"الاتفاق المهم"، وقال إنه "يمهد لتعزيز العلاقات الثنائية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم".

ختاماً، تحطمت طائرة هليكوبتر سياحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك الأمريكية أمس الخميس، وتبين لاحقاً أن مسؤولاً تنفيذياً بشركة سيمنز للتكنولوجيا كان بين ضحايا الحادثة مع عائلته.