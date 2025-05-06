الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
غزة.. شهداء بمجزرة جديدة للاحتلال بحق نازحين وأونروا تُحذر من "التجويع المتعمّد" في القطاع
استُشهد 18 فلسطينياً وأُصيب العشرات في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما قالت أونروا إن إسرائيل تنتهج سياسة تجويع متعمّدة في غزة وتستخدم المساعدات سلاحاً.
غزة.. شهداء بمجزرة جديدة للاحتلال بحق نازحين وأونروا تُحذر من "التجويع المتعمّد" في القطاع
شهداء بمجزرة جديدة للاحتلال بحق نازحين بغزة / AA
6 مايو 2025

ورفعت المجزرة عدد الشهداء الفلسطينيين منذ ساعات الفجر إلى 31 فلسطينياً، جراء غارات جوية ومدفعية طالت منازل ومواقع للنازحين في أنحاء متفرقة من القطاع، وفق شهود عيان ومصادر طبية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المدرسة المستهدفة تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وكانت تؤوي عشرات العائلات النازحة، مما تسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.

وقال خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، في تصريحات، إن "الوضع في المستشفى كارثي جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم البريج".

وأشار الدقران إلى أن "معظم المصابين في القصف حالتهم حرجة، ولا تزال جثث ضحايا تحت الأنقاض".

وفي وسط القطاع، استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون في قصف مروحي استهدف منزلاً لعائلة بشير جنوب مدينة دير البلح، فيما استُشهد اثنان آخران، أحدهما سيدة، في قصف استهدف منزلاً قرب مدرسة السوارحة بمخيم النصيرات.

وفي جنوب القطاع، استُشهد فلسطيني وأُصيب آخر بقصف على منطقة قيزان رشوان جنوب غربي خان يونس، كما أسفر قصف على حي العمور في بلدة الفخاري جنوب شرقي المدينة، عن استشهاد فلسطيني آخر.

وفي قصف استهدف خيمة للنازحين غرب خان يونس، استُشهدت طفلة وأُصيب عدد من المواطنين.

كما تعرض منزل شمال عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، لقصف مدفعي، دون ورود معلومات عن إصابات.

وشمال القطاع، استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخران بقصف استهدف بلدة بيت حانون، فيما استشهد ثالث بقصف على حي السلاطين غرب بيت لاهيا.

في حين استُشهد شاب برصاص أطلقته طائرة مسيّرة في منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما استُشهد فلسطينيان متأثرَين بجراح سابقة أُصيبا بها في وقت سابق خلال القصف الإسرائيلي.

وتعرضت الأحياء الشرقية بمدينة غزة لقصف مدفعي، فيما واصل جيش الاحتلال نسف مبانٍ سكنية شمال القطاع، حيث فجّر روبوتاً في منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا.

"سياسة تجويع متعمَّدة"

في غضون ذلك، اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إسرائيل بانتهاج سياسة تجويع متعمَّدة وبدوافع سياسية بحق سكان قطاع غزة، واصفةً ذلك بـ"القسوة المطلقة".

وقالت أونروا في منشور على منصة إكس، إن "التجويع المتعمّد وبدوافع سياسية في غزة هو تعبير عن قسوة مطلقة".

وأكدت أنه لا يمكن معالجة التجويع من خلال استخدام المساعدات الإنسانية "سلاحاً".

وأضافت الوكالة الأممية أن النموذج المقترح لتوزيع المساعدات من إسرائيل "بعيد كل البعد عن الاستجابة للجوع الكارثي القائم".

كما شددت على أن "الوكالات الإنسانية ملتزمة بإيصال المساعدة إلى جميع المحتاجين دون استثناء".

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us