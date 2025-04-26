الحرب على غزة
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"الحوثي" تعلن مهاجمة أهداف في تل أبيب وعسقلان بمسيَّرتين
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية السبت، مهاجمتها بطائرتين مسيرتين هدفين داخل إسرائيل، أحدهما في مدينة تل أبيب والآخر في عسقلان جنوباً.
"الحوثي" تعلن مهاجمة أهداف في تل أبيب وعسقلان بمسيَّرتين
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع / Others
26 أبريل 2025

وأفاد المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز، بتنفيذ "عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيرتين، أولاهما استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، والأخرى استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة".

وأضاف سريع: "في إطار الرد على العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا (اليمن) بشكل يومي، نفّذ سلاح الجو المسير والقوات البحرية عملية عسكرية مشتركة استهدفت القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة".

وأكد متحدث قوات الحوثيين "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية بعمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة".

وتابع بأن الجماعة "لن تتوقف عن ذلك مهما كان حجم العدوان الأمريكي على بلدنا، وسنواجه التصعيد الأمريكي بتصعيد مماثل".

ولفت إلى أن "العمليات العسكرية ستستمر في البحرين الأحمر والعربي في استهداف الأهداف المعادية كافة حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق السبت أعلنت جماعة الحوثي استهدافها "بنجاح" قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".

وصباح السبت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اعتراض صاروخ أُطلقَ من اليمن قبل دخوله الأجواء، مع دوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق.

وفي بيان لاحق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن، قبل دخولها الأجواء من جهة الشرق، دون تفعيل صفارات الإنذار.

والجمعة أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً) في بيان، أن الولايات المتحدة "شنت منذ منتصف مارس/آذار الماضي أكثر من 1200 غارة وقصف بحري، تسببت في استشهاد وجرح مئات المدنيين وتدمير عديد من الأعيان المدنية من أحياء سكنية وموانٍ ومرافق صحية وخزانات مياه ومواقع أثرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وفي 15 مارس/آذار الماضي استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب إلى الجيش الأمريكي بشنّ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردّاً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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