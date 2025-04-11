تركيا
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أردوغان يلتقي عدداً من قادة دول العالم على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي
عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، سلسلة لقاءات دبلوماسية مع عدد من قادة الدول، وذلك على هامش فاعليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي يُعد منصة مهمة للحوار الإقليمي والدولي.
أردوغان يلتقي عدداً من قادة دول العالم على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع / AA
11 أبريل 2025

وشملت لقاءات الرئيس التركي كلاً من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس جمهورية الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، ورئيسة جمهورية كوسوفو فيوزا عثماني سادريو، إلى جانب رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة.

جرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مجالات متعددة، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تأتي هذه اللقاءات في إطار مساعي تركيا لتعزيز دورها الدبلوماسي على الساحة الدولية، وتوسيع جسور التواصل مع مختلف الأطراف لتحقيق الاستقرار والتعاون في المنطقة.

وتنظَّم النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي "ADF2025" بين 11 و13 أبريل/نيسان، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلي منظمات دولية.

ويُعقد المنتدى في مركز "نيست" للمؤتمرات بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، ويستضيف أكثر من 4 آلاف مشارك، بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على 70 وزيراً بينهم أكثر من 50 وزير خارجية، إلى جانب نحو 60 ممثلاً رفيع المستوى عن مؤسسات دولية.

وتستمر فاعليات المنتدى 3 أيام، ويتناول موضوعات بارزة على الأجندة العالمية مثل تغيّر المناخ، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية، والرقمنة، والأمن الغذائي، والذكاء الصناعي.


مصدر:TRT Arabi
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