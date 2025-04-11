وشملت لقاءات الرئيس التركي كلاً من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس جمهورية الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، ورئيسة جمهورية كوسوفو فيوزا عثماني سادريو، إلى جانب رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة.

جرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مجالات متعددة، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تأتي هذه اللقاءات في إطار مساعي تركيا لتعزيز دورها الدبلوماسي على الساحة الدولية، وتوسيع جسور التواصل مع مختلف الأطراف لتحقيق الاستقرار والتعاون في المنطقة.

وتنظَّم النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي "ADF2025" بين 11 و13 أبريل/نيسان، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلي منظمات دولية.

ويُعقد المنتدى في مركز "نيست" للمؤتمرات بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، ويستضيف أكثر من 4 آلاف مشارك، بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على 70 وزيراً بينهم أكثر من 50 وزير خارجية، إلى جانب نحو 60 ممثلاً رفيع المستوى عن مؤسسات دولية.

وتستمر فاعليات المنتدى 3 أيام، ويتناول موضوعات بارزة على الأجندة العالمية مثل تغيّر المناخ، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية، والرقمنة، والأمن الغذائي، والذكاء الصناعي.



