جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الجمعة، على قناة "24 TV" التركية.

وأشار فيدان إلى وجود "وضع هشّ وخطير" في كلّ من سوريا والعراق، مؤكداً أن تركيا تنتهج سياسة خارجية بنّاءة للغاية وتعتمد مقاربة شاملة بهدف تحسين هذا الوضع بشكل عام.

وأضاف أن بلاده تنخرط في مشاورات معينة "مع إخوتنا هناك" (في إشارة إلى الإدارة السورية الجديدة)، مُبيناً أن تركيا تولي وحدة الأراضي السورية أهمية كبيرة.

ولفت إلى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على سوريا خلال فترة النظام السابق تتطلب جهوداً من أجل حل التباعد في مواقف بعض الدول في المنطقة، عبر الحوار وإقناع هذه الدول.

كما ذكّر فيدان بزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تركيا، الخميس، مشدداً على أن العراق يتجه، يوماً بعد يوم، نحو مزيد من الاستقرار، ويركز بشكل متزايد على تقديم الخدمات لشعبه.

المحادثات التركية الإسرائيلية في باكو

وفيما يتعلق بالمحادثات بشأن آلية منع الاشتباك مع إسرائيل، التي استضافتها أذربيجان، أشار فيدان إلى إنشاء آلية لخفض التوتر على مستوى معين، مبيناً أن خطوة مثل هذه تُعدّ أحد الأساليب الدبلوماسية المتّبعة في مثل هذه الحالات.

وأضاف: "يجب، أولاً، قطع أطول مسافة ممكنة عبر الحوار، دون التسرع في الانتقال إلى جهود أخرى قبل أوانها".

كما لفت الوزير التركي إلى "توسع إقليمي" ملحوظ لإسرائيل، مؤكداً أن عودة سوريا إلى حالة غياب الاستقرار ستمثل مشكلة كبيرة، وأن تركيا لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ذلك.

حل تنظيم PKK نفسه

وتطرق فيدان أيضاً إلى حل تنظيم PKK الإرهابي نفسه وإلقائه السلاح، بعد النداء الذي أطلقه بهذا الشأن زعيمه المسجون في تركيا، عبد الله أوجلان.

وأشار فيدان إلى عقد التنظيم الإرهابي مؤتمراً عاماً لبحث الاستجابة لدعوة أوجلان، قائلاً: "ولكن يبدو أننا سنظل في حالة ترقّب لبعض الوقت، في انتظار أن نسمع ردّ التنظيم على هذه الدعوة التاريخية".

وأشار إلى أن الأرضية التي كان يستند إليها الإرهاب في تركيا قد زالت منذ وقت طويل، غير أن التنظيم لا يزال يجد لنفسه موطئ قدم في الدول المجاورة التي تعاني من استمرار حالة عدم الاستقرار.

وحول سيناريوهات إلقاء PKK السلاح، قال فيدان إنه "على الجميع أن يعمل من أجل بناء أرضية لا وجود فيها للسلاح، تنتهي فيها حالة اللاشرعية، ويتمكّن الناس من ممارسة عملهم السياسي بطرق حضارية وضمن الأطر القانونية".

وأكد ضرورة تفكيك التنظيمات غير القانونية والبنى الاستخباراتية غير الشرعية، مشدداً في الوقت ذاته على أن تركيا متأهبة للاحتمالات الأخرى في حال لم يلقِ التنظيم الإرهابي سلاحه.

وأضاف: "هذا سيؤثر أيضاً في العراق، وسيؤثر في سوريا، لأن استثماراتٍ كبرى منتظرة في تلك المناطق، كما الحال في تركيا، مشروع طريق التنمية على سبيل المثال".

التطورات في غزة

وبشأن التطورات في قطاع غزة، أفاد فيدان بأن الرئيس رجب طيب أردوغان تطرق في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، قبل أيام، إلى ضرورة إنهاء منع إسرائيل الصريح لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو الأمر الذي تحوّل إلى شكل من أشكال الإبادة الجماعية.

وأضاف أن النقطة التي يركزون عليها ضمن مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن غزة، إلى جانب منظمات دولية أخرى، هي إنهاء الوضع القائم الذي يرقى إلى الإبادة الجماعية نتيجة منع المواد الأساسية عن سكان غزة.

وبيّن أن الرئيس أردوغان كلّفه زيارة قطر والإمارات، مردفاً: ناقشنا، بشكل مطوّل، مع القادة هناك ماهية اللغة المشتركة والتركيز المشترك الذي يمكن طرحه في أثناء زيارة الرئيس ترمب إلى المنطقة".

العلاقات التركية-الأمريكية

وفي سياق آخر، أكد فيدان أن العلاقات التركية الأمريكية يجب أن تكون جيدة للغاية.

وأضاف أن "كلاً من رئيسَي البلدين متفق على ذلك، إن وُجدت بيننا مشكلات يجب حلها".

وأردف بأنه يوجد توافق جاد بين القادة على أن العلاقات الأمريكية-التركية يجب أن لا تسير فقط من منظور تقليدي قائم على الأمن والسياسة، بل من المهم للغاية أن تسير في الأساس على محور التكنولوجيا والتجارة.

العلاقات التركية-الأوروبية

وفيما يتعلق بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ومسار انضمام أنقرة إلى الاتحاد، شدد فيدان على أن القضية الأساسية وراء عدم تقدم عملية انضمام تركيا إلى التكتل هي أن دولتين أوروبيتين رئيسيتين، فرنسا وألمانيا، تعارضان انضمام تركيا.

وأوضح فيدان أن عملية مفاوضات ضم تركيا إلى الاتحاد قد توقفت لسنوات طويلة، وسبب ذلك أنها دولة مسلمة، وفي حال انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، سيكون هناك خطر من صعود اليمين المتطرف في أوروبا.

وأشار فيدان إلى أنه رغم عدم انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، فإن اليمين المتطرف في أوروبا قد تصاعد في كل الأحوال.

وفيما يخص التوتر الهندي-الباكستاني الأخير، قال فيدان إن “خطراً دائماً ينتج من وراء خوض قوتين نوويتين حرباً مباشرة ومفتوحة”.

ولفت فيدان إلى أن الهند حمّلت باكستان مسؤولية الهجوم الإرهابي في منطقة باهالغام. وأشار إلى أن باكستان تعرضت للهجوم العسكري أولاً، وأن إسلام آباد دعت إلى تحقيق دولي في هذا الهجوم، معتبرةً الهجوم الهندي "استفزازياً" وأكدت أنها سترد عليه.

وجدد دعم تركيا فتحَ تحقيق حول الهجوم من قِبل لجنة محايدة.