وقالت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة في بيان مقتضب على قناتها في تلغرام: "شهيد وجريح نتيجة قصف طيران العدو الأمريكي لمنزل مواطن في مناطق البدو الرحل شرق مديرية سحار، بمحافظة صعدة".

وأضافت في بيان آخر: "عدوان أمريكي يستهدف بـ4 غارات منطقة طخية، بمديرية مجز، في محافظة صعدة".

وأضافت القناة في بيان ثالث: "عدوان أمريكي يستهدف مديرية بني مطر في محافظة صنعاء".

وفي بيان رابع ذكرت القناة أن "عدوانا أمريكيا استهدف بـ5 غارات مديرية نهم بمحافظة صنعاء".

ولاحقا قالت القناة في بيان: "عدوان أمريكي يستهدف بـ7 غارات مديرية مدغل بمحافظة مأرب (شرق)"

وأضافت في بيان آخر: "عدوان أمريكي يستهدف بـ4 غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف بمحافظة الحديدة (غرب)".

كما قالت القناة: "عدوان أمريكي بغارة يستهدف مديرية الطويلة في محافظة المحويت (شمال)".

​​​​​​​وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً) في بيان، أن الولايات المتحدة "شنت منذ منتصف مارس/ آذار الماضي أكثر من 1200 غارة وقصفاً بحرياً، تسببا في استشهاد وجرح مئات المدنيين وتدمير العديد من الأعيان المدنية من أحياء سكنية وموانئ ومرافق صحية وخزانات مياه ومواقع أثرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".



وأشارت إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة في اليمن "عدوان مكتمل الأركان ويمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق الدولية".

وفي 15 مارس الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب، لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".



لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.



وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.