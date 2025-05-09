تركيا
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وزير الدفاع التركي يستقبل السفير الباكستاني في أنقرة وسط التصعيد بين إسلام آباد ونيودلهي
استقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الجمعة، السفير الباكستاني لدى أنقرة يوسف جنيد.
وزير الدفاع التركي يستقبل السفير الباكستاني في أنقرة وسط التصعيد بين إسلام آباد ونيودلهي
غولر يستقبل السفير الباكستاني لدى أنقرة في مكتبه / Public domain
9 مايو 2025

وقالت وزارة الدفاع التركية في منشور على منصة إكس: "استقبل وزير الدفاع يشار غولر في مكتبه سفير باكستان الصديقة والشقيقة يوسف جنيد".

ويأتي اللقاء بعد أيام من إعلان الجيش الهندي إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان وإقليم "آزاد كشمير" المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها في 6 مايو/أيار الحالي.

وقال الجيش الهندي إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها "بنى إرهابية"، فيما أعلنت حكومة إسلام آباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 57 آخرين.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم "جامو وكشمير" الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين.

مصدر:TRT Arabi
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