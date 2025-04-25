ولم تشر السلطات الروسية بعد إلى طرف محتمل وراء التفجير، غير أنّ كييف اتُّهمت في السابق بتنفيذ هجمات استهدفت مسؤولين عسكريين روسيين، وذلك منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وقالت اللجنة، في بيان، إنّ الضحية هو الجنرال إياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس الإدارة العامّة للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الروسية.

وأفادت بأنّ الانفجار وقع في بلدة بالاشيخا على مسافة كيلومترات شرق العاصمة الروسية.

وأظهرت صور لم يجرِ التحقق منها نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، سيارة تشتعل فيها النيران، فيما كانت متوقّفة بالقرب من مبانٍ سكنية.

كذلك، أظهرت لقطات من كاميرات مراقبة نشرتها مؤسسة إزفيستيا الإعلامية الروسية، انفجاراً كبيراً في سيارة وتطايُر شظايا، فيما كان شخص يقترب من السيارة.

ومنذ عام 2022، اتُّهمت كييف بتنفيذ هجمات ضد شخصيات ومسؤولين عسكريين روس، في داخل روسيا وفي المناطق التي تحتلّها موسكو في أوكرانيا.

وفي أغسطس/آب 2022، أدى انفجار سيارة إلى مقتل داريا دوغينا، وهي ابنة المفكّر القومي المتطرّف والمؤيّد للكرملين ألكسندر دوغين.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، قُتل قائد قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف، في انفجار دراجة سكوتر كهربائية كانت مركونة قرب مبنى كان يقيم فيه في موسكو، في عملية اغتيال أعلن جهاز الأمن الأوكراني مسؤوليته عنها.