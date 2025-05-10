وقالت الوزارة في بيان: "نرحب باتخاذ قرار لوقف إطلاق النار بين باكستان والهند". وأشارت إلى وجود حاجة لإنشاء آليات حوار لمنع تكرار مثل هذه التوترات، بهدف ضمان استدامة الاستقرار في جنوب آسيا، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب.

وتابعت: "نتوجه بالشكر إلى جميع الدول التي ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وبخاصة الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق السبت، أعلن كلّ من الهند وباكستان التوصل إلى اتفاق لوقف شامل وفوري لإطلاق النار، بعد وساطة واشنطن، حسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الباكستاني، السبت، ردّه على استهداف القوات الهندية، بهجوم صاروخي على 3 مطارات.

والثلاثاء، أعلن الجيش الهندي إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان وإقليم "آزاد كشمير" المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها. وقال إنه استهدف 9 مواقع ادعى أنها "بنى إرهابية"، فيما أعلنت حكومة إسلام آباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 57 آخرين.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم "جامو وكشمير" الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين.