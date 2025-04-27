جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن زيارة رسمية يجريها الوزير التركي إلى قطر.

وأوضح فيدان أن تركيا ترفض أي تدخل يمس وحدة الأراضي السورية أو سيادتها، مؤكداً أيضاً أن أنقرة لا تقبل بوجود أي جهة مسلحة خارج إطار سلطة الحكومة المركزية في سوريا.

وأشار إلى أن بلاده تتطلع إلى رؤية دستور وحكومة في سوريا تضمنان فرصاً متساوية لجميع المكونات السورية، لافتاً إلى أن دمشق نفذت خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.

كما تناول فيدان الوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا، مشيراً إلى مناقشة سبل التعاون في مجالات التنمية والاقتصاد والعقوبات المفروضة على سوريا مع قطر ودول أخرى في المنطقة.