تركيا
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فيدان: PKK الإرهابي سيخرج من الحسابات في سوريا كما خرج داعش
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تنظيم PKK الإرهابي سيخرج من الحسابات في سوريا، سواء طواعية عبر السبل السلمية أو بطرق أخرى، كما خرج تنظيم "داعش" من المشهد.
فيدان: PKK الإرهابي سيخرج من الحسابات في سوريا كما خرج داعش
فيدان ونظيره القطري يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية في الدوحة / AA
27 أبريل 2025

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن زيارة رسمية يجريها الوزير التركي إلى قطر.

وأوضح فيدان أن تركيا ترفض أي تدخل يمس وحدة الأراضي السورية أو سيادتها، مؤكداً أيضاً أن أنقرة لا تقبل بوجود أي جهة مسلحة خارج إطار سلطة الحكومة المركزية في سوريا.

وأشار إلى أن بلاده تتطلع إلى رؤية دستور وحكومة في سوريا تضمنان فرصاً متساوية لجميع المكونات السورية، لافتاً إلى أن دمشق نفذت خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.

كما تناول فيدان الوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا، مشيراً إلى مناقشة سبل التعاون في مجالات التنمية والاقتصاد والعقوبات المفروضة على سوريا مع قطر ودول أخرى في المنطقة.

مصدر:AA
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