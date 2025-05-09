الحرب على غزة
1 دقيقة قراءة
أردوغان في يوم أوروبا: الصمت تجاه المجازر بغزة يثير التساؤلات حول قيم الاتحاد الأوروبي
وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، رسالة بمناسبة "يوم أوروبا"، الذي يصادف 9 مايو/أيار من كل عام، شدد فيها على أهمية استعادة الاتحاد الأوروبي رؤيته التأسيسية الشجاعة والمشتركة، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
أردوغان في يوم أوروبا: الصمت تجاه المجازر بغزة يثير التساؤلات حول قيم الاتحاد الأوروبي
أردوغان يقول إن السنوات الأخيرة شهدت اختبارات صعبة للبنية الأمنية الأوروبية وسط تحولات إقليمية ودولية / AA
9 مايو 2025

وأوضح أردوغان أن يوم أوروبا يمثل رمزاً لـ"عملية التكامل السياسي والاقتصادي التي بدأت بإعلان شومان عام 1950"، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اختبارات صعبة للبنية الأمنية الأوروبية وسط تحولات إقليمية ودولية.

وانتقد أردوغان صمت الاتحاد الأوروبي تجاه المجازر المستمرة في غزة منذ 19 شهراً، معتبراً أن هذا الصمت، إلى جانب الفشل في صياغة سياسة فعالة لوقف الهجمات الإسرائيلية، يؤدي إلى التشكيك في القيم التي يدّعي الاتحاد تمثيلها.

وأكد الرئيس التركي أن الاتحاد بحاجة إلى رؤية بعيدة النظر لا تهيمن عليها مصالح أعضائه الفردية، بل تركز على المصلحة المشتركة للقارة. مشيراً إلى أن تركيا، رغم العقبات التي تعترض طريق عضويتها، تظل ضمانة لاستمرار الاتحاد من خلال سياساتها السلمية والإنسانية والحلول العادلة التي تقترحها للأزمات.

وأضاف: "التطورات الأخيرة عبر الأطلسي والعالمية التي أثرت على العالم أجمع، وتسببت في إعادة النظر في السياسات التقليدية، كشفت مرة أخرى عن أهمية العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

كما دعا الرئيس أردوغان إلى تجاوز المواقف غير العادلة التي يتبنّاها بعض الجهات داخل الاتحاد، والعمل وفق نهج استراتيجي بعيد المدى يقوم على المنفعة المتبادلة.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us