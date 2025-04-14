نوه رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، بأهمية الرسائل التي وجهها الرئيس أردوغان خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، والتي دعا فيها المجتمع الدولي إلى التحرك ضد ما يشهده العالم، خصوصًا غزة، من مآسٍ وانتهاكات، معتبرًا أن هذه الرسائل كانت بالغة الأهمية.

في سياق آخر، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بجعل قطاع غزة "أصغر وأكثر عزلة"، وقال: "ستقلص غزة بشكل متزايد، وستصبح أكثر عزلة، فيما سيجبر مزيد من سكانها على مغادرة مناطق القتال".

وعلى صعيد آخر، أعلنت جماعة الحوثي إسقاطها طائرة مسيرة أمريكية من نوع إم كيو-9، أثناء تنفيذها "أعمالًا عدائية" في أجواء محافظة حجة شمال غربي اليمن. جاء ذلك عقب إعلان الجماعة الأحد مقتل خمسة مدنيين وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح، في حصيلة غير نهائية، جراء غارات أمريكية استهدفت مصنعًا للسيراميك غرب العاصمة صنعاء.

وفي الشأن الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع اتخاذ قرار بشأن إيران في وقت قريب جدًا، وذلك في أعقاب محادثات وصفت بـ"الإيجابية والبناءة"، جرت بين الجانبين في سلطنة عمان، واتفق خلالها على عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال الأسبوع الجاري.

وختامًا، كشف السوري المعروف منذ سنوات بـ"حفار القبور" عن هويته، ليروي فصلًا جديدًا من جرائم القتل التي مارسها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بحق الشعب السوري.