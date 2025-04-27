وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وأوضح أن العملية "حققت هدفها بنجاح"، فيما لم تعلق السلطات الإسرائيلية فورا على ما ذكرته الجماعة اليمنية.

​​​​​​​ويعد هذا الاستهداف الثاني للقاعدة الجوية الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ أعلنت الجماعة صباح السبت، استهداف "نيفاتيم" بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، وقالت إن الصاروخ "وصل إلى هدفه بنجاح".

وأشار سريع إلى أن الجماعة ستواصل تطوير قدراتها العسكرية "بما يلبي تطورات المرحلة ويكسر عنجهية العدو الأمريكي".

وأكد "استمرار العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، وعدم توقفها إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان السبت، اعتراض أنظمة الدفاع الجوي صاروخاً أُطلق من اليمن.

وقال الجيش إن الصاروخ جرى اعتراضه قبل دخوله أجواء إسرائيل، مع دوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق.

وبشكل متكرر تعلن "الحوثي" تنفيذها عمليات عسكرية بصواريخ باليستية ضد مواقع وقواعد عسكرية داخل إسرائيل، "دعماً للشعب الفلسطيني ونصرة لقطاع غزة".

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.